Efter petningen - svensken tredjad

Filip Hållander trejdas till Edmonton.

Filip Hållander noterades för tre poäng på sina två första matcher den här säsongen. Trots det petades svensken i Pittsburgh Penguins 2–3-förlust mot Winnipeg Jets natten till tisdag.

– Det här är inte enkla beslut att ta, men det är bra problem att ha, sa Muse till Pittsburgh Hockey Now efter matchen.

Hållander flyttar till Edmonton Oilers

Nu kommer kanske ett svar på frågan varför Hållander petades. Svensken ingår nämligen i en trade mellan Pittsburgh och Edmonton som bekräftats under onsdagskvällen.

Filip Hållander lämnar därmed Pittsburgh för spel i Edmonton Oilers. I motsatt riktning går backen Spencer Stastney.

26-årige Filip Hållander flyttade till Pittsburgh Penguins organisation säsongen 2020/2021, klubben han draftades av i den andra rundan av driften 2018. 2023 återvände Sundsvalls-sonen till Timrå IK där det blev två starka säsonger med 81 poäng på 110 matcher.

2025 vände Hållander tillbaka till Pittsburgh för att göra ett nytt försök i NHL. Det blev dock endast 13 matcher i NHL och 2 matcher i farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL under den förra säsongen. Detta på grund av en skada som håll honom borta från spel under hela vintern och våren.