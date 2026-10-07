Klart: Backen blir kvar - trots allt

Nathan Staios stannar i Leksand. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÃ N / COP 173 / DE0373

Foto: BILDBYRÃ N

Nathan Staios anslöt till Leksands IF på ett korttidsavtal som ersättare för Jonas Lagerberg Hoen. När den sistnämnde sedan blev spelklar stoppades Staios från spel med Leksand på grund av Hockeyallsvenskans regelverk som sa att de båda inte får finnas i samma matchtrupp.

En situation som gjorde att det var oklart om Staios skulle bli kvar i klubben.

– Det blir ingen optimal situation för honom, sa sportchefen Jesper Ollas till Falu-Kuriren under tisdagen.

Nathan Staios stannar i Leksand

Nu står det dock klart att kanadensaren blir kvar i Leksand. Backen har skrivit på ett ordinarie avtal för resten av säsongen.

– Jag är otroligt glad över att ha skrivit på med laget. Jag har verkligen trivts under mina första två månader här. Organisationen har tagit väldigt väl hand om mig och jag känner att mitt spel blir bättre för varje dag. Jag har fått väldigt fina relationer med mina lagkamrater och ledarstaben i Leksand och älskar att vara en del av den vinnarkultur som finns här, säger han i ett pressmeddelande.

- Nathan har haft en väldigt positiv utveckling under sin tid hos oss och därför känns det väldigt bra att vi nu har kommit överens om ett kontrakt för resten av säsongen. Han har gett hundra procent varje dag och verkligen visat att han vill vara här. Nathan är en väldigt bra karaktär och en uppskattad lagkamrat, samtidigt som han på isen har visat kvaliteter som vi tror att vi kommer ha stor nytta av under säsongen. Det ska bli spännande att fortsätta följa hans resa och utveckling tillsammans med oss, säger sportchefen Jesper Ollas.