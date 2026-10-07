Förre Rögle-talangen skriver NHL-kontrakt

Vladimir Dravecky får NHL-chans. Foto: Bildbyrån/montage

Vladimir Dravecky anslöt till Rögle BKs J18 som 16-åring säsongen 2024/2025. Backlöftet gjorde sedan majoriteten av sina matcher i J20, där det blev 16 poäng på 37 matcher. Något som också belönades med tre SHL-matcher för skåningarna.

Det var en kaxig 16-åring som debuterade i SHL under hösten 2024.

– Ingenting händer med mig när det är stora matcher, jag blir bara mer inspirerad och njuter mer av matchen. Jag ser fram emot det.

-- Jag ska bli den bästa backen i NHL, sa han då till HD.

Förre Rögle-löftet får NHL-chans

Nu ser det åtminstone ut som att den numera 18-årige Dravecky får chansen i NHL. Han har nämligen skrivit på ett treårigt entery level-kontrakt med New York Islanders, som han draftades av i den femte rundan i sommarens NHL-draften. Där han kommer bli lagkamrat med bland andra Victor Eklund.

Den senaste säsongen spenderade Dravecky i Brantford Bulldogs i OHL. Han representerade öven Tjeckien i Junior-VM i vintras.