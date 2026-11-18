Matthew Schaefer skrev NHL-historia med NHL-karriärens första hattrick inatt. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Matthew Schaefer verkar inte kunna sluta skriva NHL-historia.

New York Islanders-backen gjorde tre mål i lagets 5–1-seger mot Columbus Blue Jackets natten mot onsdag. Därmed blev 19-åringen den tredje tonårige backen i NHL-historien att göra ett hattrick i en match.

De två tidigare spelarna som lyckats med bedriften är Phil Housley och Hannu Virta. Båda representerade Buffalo Sabres när de gjorde varsitt hattrick under säsongen 1982/83. Housley nådde milstolpen den 23 januari 1983 och Virta den 19 mars samma år.

Schaefer avslutade matchen med tre mål på nio skott under sina 23 minuter och 23 sekunder på isen.

Efter 20 matcher under säsongen 2026/27 har den unge backen producerat nio mål och 15 assist, totalt 24 poäng. Han snittar samtidigt 26 minuter och 58 sekunders istid per match.

Historisk rookiesäsong bakom sig

Schaefer kommer från en av de mest imponerande rookiesäsongerna någonsin för en back i NHL.

Under säsongen 2025/26 noterades han för 23 mål och 36 assist, totalt 59 poäng, på 24 minuter och 41 sekunders istid per match i snitt. Insatsen belönades med Calder Trophy som ligans bästa rookie.

Hans 23 mål var näst flest av samtliga NHL-backar under säsongen, endast Washington Capitals Jakob Chychrun gjorde fler.

Ny poäng av Simon Holmström

Dessutom tangerade Schaefer ett historiskt rekord genom att bli den rookieback som gjort flest mål under en NHL-säsong, tillsammans med Hockey Hall of Fame-medlemmen Brian Leetch. Han blev också den yngsta backen någonsin att nå 50 poäng under en och samma säsong.

New York Islanders valde Schaefer som nummer ett i NHL-draften 2025, trots att han på grund av skador endast hade spelat 73 grundseriematcher i OHL inför draften.

Under delar av två säsonger med Erie Otters noterades den 188 centimeter långa backen för tio mål och 29 assist på 73 matcher.

Simon Holmström lämnade isen med en assist för Islanders efter sitt hattrick senast mot Anaheim Ducks.

New York Islanders – Columbus 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

N Y Islanders: Matthew Schaefer 3 (9), Anthony Duclair (5), Tony DeAngelo (2).

Columbus:Zach Werenski (3).