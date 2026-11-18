Viggo Björck har gjort sitt första NHL-mål.

Foto: James Carey Lauder-Imagn Images / USA Today Sports

Efter en trög start rent poängmässigt på NHL-karriären har Viggo Björck börjat komma igång. På de senaste sex matcherna har talangen gjort fem poäng – och i natt kom även första NHL-målet.

Det var i den andra perioden mot Ottawa som den svenska 18-åringen slog till. Han blev då även den näst yngsta svenska målskytten i NHL-historien. Rasmus Dahlin är kvar som etta med 18 år och 183 dagar, men stockholmaren klämmer sig in före Leo Carlsson som gjorde sitt första mål när han var 18 år och 297 dagar.

Viggo Björck var den 17 november 18 år och 250 dagar när han smällde in sitt första mål i ligan. Storlöftet fick en chans i slottet och gjorde inga misstag när han satte in pucken i nät.

– Självklart känns det bra. Jag tycker att jag har haft mina chanser, så förhoppningsvis kan det här bli starten på något och leda till att jag får in fler puckar i nätet, säger Björck.

Winnipeg Jets förlorade däremot matchen med 2–1 sedan Drake Batherson och Tyler Boucher gjort mål för Senators.

De fem yngsta svenska målskyttarna i NHL

1. Rasmus Dahlin 18 år, 183 dagar

2. Viggo Björck, 18 år, 250 dagar

3. Leo Carlsson 18 år, 297 dagar

4. Elias Lindholm 18 år, 312

5. Gabriel Landeskog 18 år, 323 dagar