Cutter Gauthier svarade för månadens fjärde hattrick inatt. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Cutter Gauthier fyller år i januari, men november kan mycket väl ha blivit hans nya favoritmånad.

Anaheim Ducks-forwarden gjorde ett hattrick i tisdagens match mot St Louis Blues. Trots den i Skellefteå födde amerikanens målfest föll Anaheim med 6–8 – men Gauthier skrev samtidigt in sig i NHL:s historieböcker.

22-åringen blev nämligen den första spelaren någonsin i NHL att göra fyra hattrick under en och samma kalendermånad.

Gauthier inledde målskyttet en minut in på den andra perioden när han kvitterade till 2–2. Efter att St. Louis gjort två nya mål reducerade forwarden i powerplay och fullbordade därmed sitt andra mål för kvällen.

Med mindre än en minut kvar av den tredje perioden, och ställningen 7–6 till St. Louis, prickade Gauthier in sitt tredje mål bakom Jordan Binnington och fullbordade sitt historiska hattrick.

Se hattricket i videospelaren ovan!

St. Louis kunde dock fastställa slutresultatet till 8–6 genom ett mål i tom bur. Jonatan Berggren och Philip Broberg blev båda målskyttar för Blues. Berggren hade även en assist. Leo Carlsson hade en assist för Ducks.

Tio raka matcher med mål

Cutter Gauthier har nu gjort mål i tio raka matcher. Därmed är han den första spelaren att nå den sviten sedan Teemu Selänne, som gjorde mål i elva raka matcher för dåvarande Mighty Ducks of Anaheim säsongen 1997/98.

Det moderna NHL-rekordet är 13 raka matcher med mål, ett rekord som sattes av Los Angeles Kings-forwarden Charlie Simmer säsongen 1979/80.

Så sent som i söndags skrev Gauthier ytterligare historia när han blev den tredje spelaren i NHL-historien att göra 14 mål under de första åtta matcherna i en kalendermånad. Wayne Gretzky och Mario Lemieux är de två andra som lyckats med bedriften.

Cutter Gauthier föddes i Skellefteå

Tidigare i november blev han dessutom den första NHL-spelaren någonsin att göra tre hattrick under en tiodagarsperiod i början av en månad.

Gauthier föddes i Sverige när pappa Sean Gauthier vaktade kassen för Skellefteå AIK 2004, men växte upp i Arizona och Michigan. Han har nu svarat för 21 mål och åtta assist på sina första 21 matcher under säsongen 2026/27 och delar ledningen i målligan med Edmonton Oilers Leon Draisaitl.

På totalt tre hela NHL-säsonger har han producerat 143 poäng (82 mål och 61 assist) på 180 grundseriematcher. I Stanley Cup-slutspelet har han dessutom noterats för tolv poäng (4+8) på tolv matcher.