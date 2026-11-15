Svenskens succé - NHL-karriärens första hattrick

Simon Holmström med hattrick.

Foto: BILDBYRÅN

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Simon Holmström har fått en fin start på säsongen i New York Islanders. Med 15 poäng på de 19 första matcherna taktar han nu mot personbästa i poängkolumnen.

Tre av de 15 poängen kom i nattens seger mot Anaheim Ducks. Holmström låg bakom Islanders ryck i den andra perioden när man gick ifrån till 5-1. Holmström svarade för 3-1 och 4-1.

I den tredje perioden fastställde Holmström slutresultatet 6-2, framspelad av Victor Eklund.

-- Vi hade några riktigt snygga assister idag, så det var bara att sätta pucken i nät, säger en ödmjuk Holmström till media efter matchen.

Holmström i högform

New York Islanders HV71-fostrade forward är kanske inne i sitt livs form. På de senaste fyra matcherna har han nu noterats för fem mål och tre assist, och toppar Islanders skytteliga tillsammans med Bo Horvat.

Simon Holmström gör nu sin femte säsong i Islanders. 24-åringen lämande HV71 och Sverige redan 2019 efter att då ha draftats av just Islanders. Efter två säsonger i AHL och en utlåning till HC Vita Hästen i Hockeyallsvenskan 2021/2022 har Holmström etablerat sig i NHL.

I Anaheim noterades Leo Carlsson för en assistpoäng.

Anaheim Ducks - New York Islanders 2-6 (0-1, 2-4, 0-1)

Anaheim: Nikita Nesterenko, Cutter Gauthier

New York: Simon Holmström (3), Ben Hutton, Bo Horvat, Mitchell Chaffee