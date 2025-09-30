Minnesota Wild får klara sig utan Mats Zuccarello i säsongsinledningen.

38-åringens sista (?) NHL-säsong inleds med en skada. Något klubben nu bekräftar.

Mats Zuccarello. Foto: Bildbyrån/Jerome Miron-Imagn Images.

”Saker kan förändras snabbt i den branschen, men jag är beredd på att det blir sista säsongen”



Beskedet kom från Mats Zuccarello i Nitten.no, tidigare i augusti, och syftade på den nu 38-årige forwardens NHL-karriär som var på väg in på sin 16:e säsong till 2025/26. Nu står det klart att det där sista året kommer att inledas med en tid utanför isen.



Under tisdagen meddelar Minnesota Wild att veteranen väntas missa åtminstone sju till åtta veckor med en underkroppsskada.



Beskedet kommer efter att Wilds general manager Bill Guerin nyligen berättat att något dykt upp för Zuccarello under försäsongen, men då kunde han inte ge ett besked kring varken frånvaro eller en eventuell operation.



Oslo-födde Zuccarello stod för 54 poäng på 69 matcher under förra säsongen. Totalt har han nu spelat 904 grundseriematcher i NHL, utöver sina många landskamper för Norge, och inhopp i ligor som KHL och SHL (MoDo – 2008 till 2010).

Source: Mats Zuccarello @ Elite Prospects