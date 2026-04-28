Mats Sundin kan vara på väg mot en comeback i Toronto Maple Leafs – den här gången i klubbens ledning. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman överväger legendaren en större roll i organisationen, vilket kan få stor påverkan på organisationens framtida struktur.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Klubbikonen och tidigare lagkaptenen Mats Sundin funderar fortfarande på ett eventuellt uppdrag i Toronto Maple Leafs lagledning. Det rapporterar NHL-insidern Elliotte Friedman i podcasten 32 Thoughts.

– Jag har undrat om han överväger en större roll än vad som tidigare antytts, och jag tror fortfarande att det är så. Alla hoppas få klarhet den här veckan kring hur han tänker och vad han överväger, säger Friedman.

Osäkerheten kring Sundins framtid kommer i ett läge där Maple Leafs står inför ett viktigt vägval. Efter att ha missat slutspelet för första gången på tio år valde klubben att sparka general managern Brad Treliving i mars.

Jakten på en ersättare har sedan dess intensifierats. Enligt Friedman har klubben kokat ner kandidatlistan till två huvudnamn: tidigare Arizona Coyotes-GM John Chayka och Dallas Stars assisterande GM Scott White.

Men Sundins eventuella inträde i organisationen kan förändra hela bilden.

– När vi vet var Sundin landar i det här kommer vi att få en tydligare bild av hur Maple Leafs ledning kommer att se ut, säger Friedman.

Sundin, som arbetade som expert för HBO Max under OS i Milano, är klubbens främste poänggörare genom tiderna och en av dess största profiler. Han har länge hållit en låg profil sedan spelarkarriären avslutades. Ett inträde i klubbens ledning skulle därför markera en betydande förändring – både för honom själv och för organisationen.

Hur stor roll han i så fall skulle få återstår att se, men klart är att beslutet kan bli avgörande för Maple Leafs framtida riktning.