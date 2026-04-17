Uppgifter: Mats Sundin på väg tillbaka till Toronto

Mats Sundin kan vara på väg tillbaka till Toronto Maple Leafs – den här gången i en ledarroll utanför isen. Klubblegenden är aktuell för en roll i organisationens front office, rapporterar både The Athletics Chris Johnston och Sportsnets Elliotte Friedman.

Mats Sundin ska intervjuas för jobb i Toronto Maple Leafs. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Mats Sundin kan vara på väg att ta nästa steg i sin relation med Toronto Maple Leafs. Enligt flera nordamerikanska medier befinner sig den tidigare lagkaptenen i Toronto för att diskutera en möjlig roll i klubbens ledarstruktur med ägargruppen.

Det handlar i nuläget om ett förutsättningslöst samtal, där ingen specifik titel eller arbetsbeskrivning är fastställd. Maple Leafs befinner sig i en omstruktureringsfas och letar efter nya ledarprofiler, vilket öppnar dörren för Sundin.

Sedan han avslutade sin NHL-karriär säsongen 2008/09 har Sundin inte varit speciellt involverad i hockeyn. Under de senaste åren har han dock fått en allt tydligare koppling till Maple Leafs igen. I samband med NHL:s Global Series i Stockholm 2023 var han engagerad i klubbens vistelse i Sverige.

Sundin har också deltagit vid träningsläger som inbjuden gäst och var en del av den känslosamma hyllningen till Börje Salming i Scotiabank Arena före legendens bortgång i Alzheimers sjukdom. Under OS i Milano i februari var Sundin på plats som expertkommentator för HBO max.

Maple Leafs står inför stora förändringar på ledningsnivå. General managern Brad Treliving fick lämna sin post den 30 mars, och klubben har dessutom saknat en president för hockeyverksamheten sedan Brendan Shanahan lämnade organisationen i maj 2025.

Mot den bakgrunden kan Sundins erfarenhet, klubbhjärta och historiska betydelse göra honom till en attraktiv kandidat i ett nytt ledarskap. Om samtalen leder till en konkret roll återstår att se – men dörren är nu öppen för en återkomst i en ny form.

Som spelare gjorde Mats Sundin 13 säsonger för Leafs mellan 1994 och 2008. Det blev 987 poäng på 981 matcher – flest i klubbens historia. Under tio säsonger var han lagkapten för klubben.