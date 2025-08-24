Mason McTavish har ryktats kunna bli trejdad bort från Anaheim Ducks.

Men nu uppger The Athletic att Ducks vill skriva ett långtidskontrakt med den 22-årige stjärnan.

Kommer Mason McTavish bli kvar i Anaheim Ducks eller inte? Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Eftersom Marco Rossi för ett par dagar sedan skrev på ett nytt treårskontrakt med Minnesota Wild är det nu i stället Mason McTavish som är den hetaste spelaren som fortfarande är restricted free agent på NHL-marknaden.

22-åringen har då varit inblandad i flera trejdrykten och har placerats i andra NHL-klubbar de senaste veckorna. Än är ingen lösning i sikte för McTavish, som är en av Anaheims bästa och viktigaste spelare tillsammans med bland annat svenske stjärnskottet Leo Carlsson.

Men nu kommer uppgifter från The Athletic som gör gällande att Anaheim Ducks inte är intresserade av att trejda bort toppcentern. Anledningen till att förhandlingarna tar ut på tiden är i stället att Anaheim Ducks vill skriva ett långt avtal med McTavish i stället att skriva ett brokontrakt, likt Rossi i Minnesota. Enligt The Athletic är det många lag som har visat intresse för centern men Anaheim känner att de inte vill släppa honom utan han är för värdefull för laget.

Mason McTavish vann interna skytteligan i Anaheim Ducks

Mason McTavish valdes som tredje spelare, bakom Owen Power och Matty Beniers, i NHL-draften 2021. Han stod för 1+1 i sin NHL-debut direkt efter draften men skickades sedan till OHL för att stå på tillväxt. Under säsongen 2021/22 spelade McTavish både JVM och OS för Kanada. I JVM var han lagkapten för ett stjärnspäckat Kanada-lag och utsågs till både MVP och turneringens bästa forward efter att ha gjort hela åtta mål och 17 poäng på sju matcher på vägen till JVM-guldet. Under OS i Peking noterades han för 0+1 på fem matcher då Kanada åkte ut i kvartsfinalen mot Tre Kronor.

Inför säsongen 2022/23 tog Mason McTavish en ordinarie plats i Ducks och gjorde sedan 17 mål och 43 poäng på 80 matcher. Därefter har han utvecklats stadigt och blivit lite bättre för varje säsongen. 2023/24 stod han för 19 mål och 42 poäng på 64 matcher och förra säsongen sköt han 22 mål och stod för totalt 52 poäng på 76 matcher. McTavish vann då Anaheims interna skytteliga och kom tvåa i interna poängligan. De senaste två säsongerna har 22-åringen varit assisterande kapten i Ducks.

Totalt har han gjort 60 mål och 140 poäng på 229 matcher i NHL hittills i sin karriär.

Source: Mason McTavish @ Elite Prospects