Uppgifter: Stora framsteg i förhandlingarna
Vancouver Canucks och Seattle Kraken uppges vara intresserade av Marco Rossi.
Då rapporterar Michael Russo att Minnesota Wild gjort stora framsteg i kontraktsförhandlingarna med stjärnan.
Tidigare i veckan rapporterade RG att både Vancouver Canucks och Seattle Kraken var intresserade av att trejda till sig Minnesota Wild-forwarden Marco Rossi.
Österrikarens kontrakt med Wild löpte ut i somras och Rossi, som är restricted free agent, har inte kunnat enas med NHL-klubben om ett nytt kontrakt. Nu uppges parterna emellertid närma sig.
Kan bli klart inom de närmaste dagarna
Enligt The Athletic-reportern Michael Russo har Wild och Rossi gjort stora framsteg i kontraktsförhandlingarna för att kunna säkra ett nytt avtal inom de närmaste dagarna. Enligt Russo är det mest troligt att det kommer att röra sig om ett kortare bro-kontrakt för den 23-årige forwarden.
Rossi kommer från sin andra säsong som ordinarie i Wilds laguppställning, där han stod för 60 poäng (24+36) på 82 grundseriematcher.
Bland NHL-spelarna som fortfarande går utan kontrakt inför den kommande säsongen återfinns bland andra Mason McTavish (Anaheim Ducks) och Luke Hughes (New Jersey Devils) samt Vegas svenske forward Alexander Holtz.
