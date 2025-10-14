Åtta av nio puckar räddades av Jacob Markström när han hoppade in sent i nattens 3–2-seger mot Columbus Blue Jackets. Vid den nionde såg New Jersey Devils svensk ut att få ont. Efter slutsignal haltade 35-årige VM-målvakten av isen.

Jacob Markström haltar av isen efter segern mot Columbus. Foto: Bildbyrån och X (Devils Fanatics).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.



Det var med 21 sekunder kvar att spela av nattens möte med Columbus Blue Jackets som olyckan såg ut att vara framme för Jacob Markström.



Den svenske burväktaren hade blivit plötsligt inbytt då kollega Jake Allen fått kramp efter andra perioden, vilket senare bekräftades av New Jersey Devils, men sågs även halta av isen själv när slutsignalen ljöd. Smärtan verkar ha uppstått efter Columbus 2–3-mål strax innan, men då viftade svensken bort coacherna för att ta matchen i mål.



Markström hade räddat åtta av nio möjliga puckar under sina 20 minuter, men såg ut att lägga mer vikt på det ena benet när han åkte ut mot omklädningsrummet direkt vid matchens slut. Därefter snubblade han av isen och försvann.



Den enda uppdateringen som sedan följt är att Devils inte har någon sådan. Detta via Ryan Novozinsky på njdotcom. Markström och resten av laget är lediga under tisdagen. Ett tydligt besked kommer därmed snarare under onsdag.



– Jake (Allen) spelade otroligt bra och såklart även Markström på slutet. Vi såg lagets mognad, och special teams var väldigt bra, fantastiska, säger Timo Meier efter Devils 3–2-seger, enligt NHL.com.



Jesper Bratt klev av isen med en assist för Ner Jersey.



Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils: 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

Columbus: Kirill Marchenko, Dmitri Voronkov.

New Jersey: Timo Meier, Dawson Mercer (2).