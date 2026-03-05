Storstjärnan på skadelistan – igen

Mark Stone har varit extremt skadedrabbad de senaste säsongerna. Nu är Vegas Golden Knights kapten uppsatt på skadelistan igen.

Mark Stone fortsätter att vara väldigt skadedrabbad.

Foto: Geoff Burke-Imagn Images.

Det var i söndagens match mot Pittsburgh Penguins som Mark Stone klev av skadad. Det var tidigt i matchen efter en märklig situation med Kris Letang som 33-åringen lämnade isen i smärtor. Vad som till synes var en rätt lös och ofarlig cross-checking tog däremot illa.

Nu är storstjärnan också uppsatt på skadelistan. Det innebär att han inte kommer att spela för Vegas på minst sju dagar.

Att det är just Mark Stone som hamnar på den listan är inget oväntat. Under sina år i Vegas har han som mest spelat 66 grundseriematcher på en säsong, och det var för ett år sedan. Den här säsongen har det blivit 43 matcher och 60 poäng för veteranen. Det återstår nu att se hur allvarlig skadan är och huruvida han hinner tillbaka innan slutspelet.

Det är också intressant ur ett Trade Deadline-perspektiv. Det eftersom att Vegas nu inte behöver räkna med hans lön så länge han är uppsatt på skadelistan. Det gör att de, om än tillfälligt, kan förstärka laget utan att övertrassera lönetaket. En manöver de har använt sig av fler än en gånger under de senaste åren.

Source: Mark Stone @ Elite Prospects