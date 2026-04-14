Satte nytt klubbrekord – och blev utslagen ur slutspelskampen

Mark Scheifele skrev in sig i historieböckerna när han slog nytt poängrekord för Winnipeg Jets/Atlanta Thrashers – men rekordkvällen fick en bitter eftersmak när laget samtidigt slogs ut ur slutspelsracet.

Mark Scheifele nådde 100 poäng i NHL i natt – och satte ett nytt klubbrekord.

Mark Scheifele noterade sin 101:a poäng för säsongen 2025/26 under måndagskvällen och satte därmed nytt poängrekord för Winnipeg Jets/Atlanta Thrashers-organisationen.

Den 33-årige centern blev den första spelaren i Jets 2.0-eran att nå 100 poäng när han assisterade till Gabe Vilardi i den tredje perioden av 2–6-förlusten mot Vegas Golden Knights. Drygt två minuter senare gjorde Scheifele själv mål och nådde 101 poäng – en notering som passerade Marian Hossas tidigare rekord på 100 poäng från säsongen 2006/07.

Trots Scheifeles imponerande insats blev kvällen tung för Winnipeg, som officiellt slogs ut ur Stanley Cup-slutspelsjakten under matchens gång i Vegas. Scheifeles reducering till 4–2 gav visst hopp, men mål från Pavel Dorofejev och Jack Eichel säkrade segern för Golden Knights som klev upp på förstaplatsen i Pacific Division tack vare vinsten.

Rasmus Andersson hade mål och assist för Vegas och utsågs till matchens tredje stjärna. Hans 17 mål den här säsongen är ett personligt rekord med sex mål. Totalt har han 46 poäng (17+29) på 80 matcher, nio av dem (5+4) har kommit på de senaste tio matcherna.

Räknat med den ursprungliga Jets-eran (1979–1996) är Scheifele den fjärde spelaren i klubbens historia att nå 100 poäng under en säsong. Han ansluter till Dale Hawerchuk, Paul MacLean och Teemu Selänne, där Selänne fortfarande har rekordet med 132 poäng och 76 mål från sin rookiesäsong 1992/93.

När NHL återvände till Winnipeg 2011 blev Scheifele organisationens första draftval, vald som sjua totalt från Barrie Colts i OHL. Sedan dess har han vuxit ut till en nyckelspelare och en av klubbens största profiler.

På 959 NHL-matcher över 15 säsonger – samtliga i Winnipeg – har Scheifele producerat 371 mål och 905 poäng, båda klubbrekord. I slutspelet har han dessutom stått för 49 poäng på 53 matcher.

Source: Mark Scheifele @ Elite Prospects