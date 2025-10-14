Mark Giordano är klar för ett nytt hockeyjobb efter karriärens slut.

Den tidigare världsbacken blir hjälptränare för AHL-laget Toronto Marlies.

Mark Giordano blir kvar i Toronto efter NHL-karriärens slut. Foto: Alamy (Montage)

18 april 2024.

Då spelade en 41-årig Mark Giordano sin sista NHL-match. Därefter har veteranen varit borta från hockeyn även om det ryktades att han kunde göra comeback förra året. Inget officiellt besked om Giordanos karriär har kommit sedan dess. Fram till nu.

Den nu 42-årige tidigare backstjärnan har nämligen lagt skridskorna på hyllan. Säsongen 2023/24 i Toronto Maple Leafs blev hans sista i karriären. Giordano blir däremot kvar i Toronto. Föreningen meddelar nämligen att Mark Giordano är klar som hjälptränare för klubbens farmarlag, Toronto Marlies, i AHL. Han kommer således att fortsätta jobba med ishockey även efter karriärens slut.

Mark Giordano vann Norris Trophy 2019

Mark Giordano gick odraftad men tog sig ändå till NHL sedan han snappats upp av Calgary Flames efter att ha avslutat sin juniorkarriär. Han blev helt ordinarie för Flames under säsongen 2008/09 och under de kommande åren växte han ut till en toppback och en bärande spelare i föreningen. 2013 utsågs Giordano till ny lagkapten för Calgary Flames och han växte sedan till en gigant på lagets blålinje.

Säsongen 2018/19, vid 36 års ålder, stod Giordano sedan för sin bästa säsong i NHL-karriären. Han var dominant för Flames med hela 74 poäng på 78 matcher, vilket var näst bäst av backarna i ligan. Hans +39 var däremot bäst av alla spelare i NHL den säsongen. Mark Giordano prisades sedan med Norris Trophy som den bästa backen i NHL. Bara två år senare släppte Calgary däremot sin lagkapten till Seattle Kraken i expansionsdraften. Giordano blev därefter den första kaptenen i Seattles historia, men han blev inte kvar där länge.

Senare under säsongen 2021/22 trejdades kanadensaren från Seattle till Toronto Maple Leafs där han spelade under resterande delen av sin karriär. Totalt noterades Mark Giordano för 577 poäng på 1 148 matcher i NHL över 18 säsonger. Han tillbringade totalt 15 år i Calgary Flames och hans 949 matcher i Flames-tröjan är tredje mest i klubbens historia. Endast Jarome Iginla och Mikael Backlund har fler matcher i Calgary än Giordano.

