Förre SHL-stjärnan skickas till farmarligan

Marcus Högberg avslutade 2025 och inledde 2026 i New York Islanders NHL-trupp.

Nu skickas svensken ned till farmarligan.

Marcus Högberg skickas tillbaka till AHL.

Foto: Adam Hunger/AP/Alamy

Efter att ha gjort 15 matcher med New York Islanders förra säsongen har NHL-chanserna mer eller mindre uteblivit för den tidigare SHL-stjärnan Marcus Högberg den här säsongen. I slutet av december kallades svensken emellertid upp till NHL av Islanders och 31-åringen avslutade 2025 och inledde 2026 som en del av NHL-truppen.

Nu får han finna sig i att återvända till farmarligan igen.

Ilja Sorokin tillbaka från sin skada

Via sin hemsida meddelar New York Islanders att skadade förstemålvakten Ilja Sorokin nu är tillbaka i full träning och således har plockats bort från skadelistan.

Enligt Islanders-reportern Stefen Rosner kommer Sorokin att vara reserv till David Rittich i mötet med Toronto under natten till söndag, svensk tid, medan Marcus Högberg skickats till AHL-laget Bridgeport.

Gjorde NHL-inhopp på nyårsdagen

Högberg gjorde ett inhopp för Islanders under sin sejour i NHL-klubben under mellandagarna och inledningen på 2026. 31-åringen hoppade in och spelade 13 och en halv minut i 2–7-förlusten mot Utah på nyårsdagen. Högberg räddade fem av sju skott under sitt inhopp, vilket är hans enda framträdande i NHL denna säsong.

I AHL har Högberg spelat 14 matcher, där han står noterad för en räddningsprocent på 88,1 procent.

Source: Marcus Högberg @ Elite Prospects