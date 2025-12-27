Marcus Högberg kallas upp till NHL för första gången den här säsongen.

Detta sedan stjärnkeepern Ilja Sorokin saknas med en skada.

Marcus Högberg kallas upp av New York Islanders efter Ilja Sorokins skada. Foto: Bildbyrån

Efter att ha fått spela i 15 NHL-matcher med New York Islanders förra säsongen har Marcus Högberg inte fått några chanser i år. I stället har det exklusivt blivit spel i AHL med farmarlaget Bridgeport Islanders hittills under årets säsong.

Men nu kallas Högberg upp av ”Isles” för första gången den här säsongen. Detta efter en överbelastningsskada på stjärnmålvakten Ilja Sorokin. Högberg har kallats upp som en nödlösning för att täcka upp inför nattens derby mot New York Rangers.

#Isles Transactions: Ilya Sorokin has been placed on IR (retroactive to 12/20/25). Marcus Hogberg has been recalled on emergency from Bridgeport. — New York Islanders (@NYIslanders) December 27, 2025

Så är planen för Marcus Högberg och Ilja Sorokin

Enligt Islanders-coachen Patrick Roy kommer Sorokin däremot att resa med laget till de kommande bortamatcherna mot Columbus Blue Jackets och Chicago Blackhawks. Det är däremot okänt ifall han kommer att vara redo för comeback i någon av de matcherna. Enligt Roy är planen att backup-målvakten David Rittich ska starta i matcherna mot New York Rangers och Columbus Blue Jackets med Marcus Högberg som båsdörrsöppnare. Det återstår sedan att se om Sorokin är redo för comeback nästa vecka.

Marcus Högberg har den här säsongen spelat 14 matcher i AHL med 88,1 i räddningsprocent och 3,08 insläppta mål per match som resultat. I fjol hade han 89,8 räddningsprocent och 3,26 GAA på elva AHL-matcher samt 87,8 räddningsprocent och 3,38 GAA på 15 NHL-matcher. I sin karriär har Högberg spelat 57 NHL-matcher för Ottawa Senators och New York Islanders. Han har tidigare spelat för Linköping där han varit en av SHL:s bästa målvakter under flera säsonger. Säsongen 2023/24 utsågs Högberg till både SHL:s bästa målvakt samt ligans MVP, det ledde sedan till att han fick ett NHL-avtal med Islanders.

