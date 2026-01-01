Islossning i tredje – Utah Mammoth vann klart mot NY Islanders

Hemmalaget NY Islanders hängde med i matchen mot Utah Mammoth in i tredje perioden. Men där fick Utah Mammoth rejäl utdelning. Till slut blev det hela 2–7 (0–0, 1–3, 1–4) i matchen i NHL.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 36 sekunder i andra perioden gjorde Utah Mammoth 0–1 genom Dylan Guenther.

NY Islanders kvitterade till 1–1 genom Calum Ritchie tidigt i perioden av perioden.

Utah Mammoth gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Dylan Guenther och Nick Schmaltz.

Utah Mammoth tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.52 genom Michail Sergatjov och gick upp till 1–5 innan NY Islanders svarade.

Segern skrevs till slut till 2–7 för Utah Mammoth.

Utah Mammoths Dylan Guenther stod för fyra poäng, varav tre mål, Clayton Keller gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Nick Schmaltz gjorde två mål och ett assist och Michail Sergatjov gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Utah Mammoth nu ligger på fjärde plats i Central division. NY Islanders är på andra plats i Metropolitan division.

När lagen senast möttes vann NY Islanders med 3–2 efter förlängning .

I nästa omgång har NY Islanders Toronto hemma i UBS Arena, söndag 4 januari 01.00. Utah Mammoth spelar borta mot New Jersey lördag 3 januari 21.00.

NY Islanders–Utah Mammoth 2–7 (0–0, 1–3, 1–4)

NHL, UBS Arena

Andra perioden: 0–1 (20.36) Dylan Guenther (Barrett Hayton, Michail Sergatjov), 1–1 (22.35) Calum Ritchie (Maxim Sjabanov, Marshall Warren), 1–2 (30.19) Dylan Guenther (Lawson Crouse, Barrett Hayton), 1–3 (36.19) Nick Schmaltz.

Tredje perioden: 1–4 (42.52) Michail Sergatjov (Clayton Keller, Dylan Guenther), 1–5 (45.41) Clayton Keller (Nick Schmaltz, Michail Sergatjov), 2–5 (51.48) Matthew Schaefer (Jonathan Drouin, Maxim Sjabanov), 2–6 (53.54) Dylan Guenther (Lawson Crouse, Sean Durzi), 2–7 (56.55) Nick Schmaltz (John-Jason Peterka, Clayton Keller).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

NY Islanders: Toronto Maple Leafs, hemma, 4 januari 01.00

Utah Mammoth: New Jersey Devils, borta, 3 januari 21.00