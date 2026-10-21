Efter 19 säsonger i Sharks är karriären över.

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Under 19 år var Marc-Édouard Vlasic en kärna i San Jose Sharks. Backen har spelat näst flest matcher i klubbens historia, endast slagen av Patrick Marleau. Totalt blev det 1 323 matcher i grundserien och ytterligare 142 i slutspelet för klubben. Nu meddelar han själv att karriären är över.

Det efter att inte ha spelat någonting förra säsongen. 39-åringen har fått sitt första barn och kommer nu att fokusera på familjelivet.

– Jag är klar, ja. Eller halvt. Halvpensionerad, fast inte officiellt – jag är pappa på heltid. Jag försökte lite inför förra säsongen, och lite nu i februari och mars, men jag njuter av pappalivet och vill fokusera på det. Jag vill finnas där för mitt barn, och förhoppningsvis för nästa om det blir en till. Jag trivs så bra med det att det skulle kännas fel att ge sig av, säger han till San José Hockey Now.

Blev utköpt av San José

I sin 19:e säsong för San José blev backen utköpt. Något som där och då inte landade helt väl. Veteranen riktade kritik mot klubben för deras hantering, där han menade att han blev förd bakom ljuset.

Men nu, ett par år senare, bor han fortfarande kvar i staden på halvtid. Det är heller inga onda känslor gentemot klubben och deras general manager Mike Grier.

– Det har gått över ett och ett halvt år sedan dess. Jag träffade Grier och hörde hur det var med honom. Jag bär inte på några hard feelings. Jag älskar staden, laget och organisationen. Tio månader in har jag fullt upp med en nyfödd och är helt fokuserad på pappalivet. Sharks går vidare. Jag åker tillbaka till San José hela tiden, så det där är preskriberat för länge sedan.

Marc-Édouard Vlasic vann både OS och World Cup med Kanada under karriären. Någon Stanley Cup med Sharks blev det däremot aldrig.