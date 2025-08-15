Trotjänarens känga efter utköpet: ”Kunde varit ärligare”

Marc-Edouard Vlasic köptes ut av San Jose i somras och har lämnat klubben efter 19 säsonger.

Nu riktar veteranbacken en känga mot NHL-laget.

– De kunde ha varit ärligare, säger han till Le Journal de Québec.

Marc-Edouard Vlasic.

Foto: Robert Edwards/USA TODAY Sports/Bildbyrån

I slutet av juni kom beskedet att San Jose Sharks valt att köpa ut veteranbacken, tillika trotjänaren, Marc-Edouard Vlasic från sitt sista år på kontraktet. Nu, en och en halv månad senare, riktar 38-åringen en känga mot sin tidigare NHL-klubb.

I sitt exit-möte med klubben berömde de hans defensiva spel och hans mentorskap för de yngre spelarna – och gav inga intentioner på planerna att köpa ut Vlasic.

– De sa till mig: ”Vi vill ha det nästa år”. I mitt huvud skulle jag tillbaka. Jag har fortfarande en bostad i San Jose. De kunde ha varit ärligare och sagt direkt efter säsongen: ”Förresten, det kan hända att vi köper ut dig, så du kan förbereda huset”. I stället gjorde de det i juni. Nu har jag en del att stå i, säger Vlasic till Le Journal de Québec.

”Hade ingen lust att återvända”

Den sportsliga sidan av utköpet tar Vlasic emellertid med mer ro.

– Ärligt talat är jag glad. Jag hade ingen lust att återvända dit för ännu en säsong. Jag skulle kunna säga mer, men jag vill inte sänka någon. Nu är jag free agent, så jag kan gå vart som helst, säger Vlasic.

”Åker dit någon vill ha mig”

Vlasic hade en skadedrabbad säsong och gjorde inte säsongsdebut förrän efter årsskiftet. Veteranbacken insisterar emellertid på att han var spelklar redan i november och att han helt enkelt ställdes utanför laget fram till början av januari. Trots den motiga säsongen och utköpet från Sharks har Vlasic inga planer på att sluta.

– Jag är inte sugen på att göra om det jag gjorde i år. Jag har mycket mer att ge och de vet folk också. Min agent jobbar på det och var jag ska spela bryr jag mig inte om. Vancouver, Buffalo, Florida, Tampa… Jag åker dit någon vill ha mig, säger Vlasic.

Under sin NHL-karriär har den 38-årige backen samlat på sig 1 323 matcher och 379 poäng för Sharks. Vlasic är den spelare som gjort näst flest matcher i klubbens historia bakom Patrick Marleau (1 607) och den back som gjort näst flest poäng efter Brent Burns (594).