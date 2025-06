Marc-Édouard Vlasic köps ut ur kontraktet av San Jose Sharks. Efter 19 säsonger och 1 323 grundseriematcher för klubben tvingas den tungt meriterade backen bort.

Marc-Édouard Vlasic tvingas lämna San Jose Sharks efter 19 säsonger och 1 323 grundseriematcher för klubben. Foto: Robert Edwards-USA TODAY Sports

Det är 20 år sedan San Jose Sharks plockade upp Marc-Édouard Vlasic som 35:e spelare i den andra rundan av NHL-draften. Sedan dess har den franskkanadensiske backen från Montréal varit klubben trogen.

Men nu är hans tid i Sharks över.

På torsdagen kom beskedet att klubben satt upp trotjänaren på unconditional waivers för att kunna köpa ut honom ur det sista året på kontraktet.

– Det här var ett svårt beslut att fatta i dag, med tanke på hur mycket Marc har betytt för San Jose-organisationen under 19 år, sade general managern Mike Grier i ett uttalande.

– Jag hade turen att vara här med Marc under hans första säsong med Sharks och visste redan då att han skulle bli en fantastisk back. Under sin NHL-karriär var Vlasic en av ligans främsta defensiva backar, som ständigt tilldelades tuffa defensiva uppgifter mot världens bästa spelare – och gjorde det med stor effektivitet.

– Med över 1 300 NHL-matcher bidrog han dagligen med enorm expertis och erfarenhet till organisationen och han blev också uttagen att representera sitt land vid flera tillfällen på allra högsta nivå. Han kommer att gå till historien inte bara som en av de bästa backarna i klubbens historia, utan som en av de bästa spelarna.

Vlasic har ett år kvar på det åttaårskontrakt värt 56 miljoner dollar som började gälla 2018. Men efter en säsong där han bara kom in i laguppställningen sporadiskt var det väntat att San Joses klubbledning skulle välja den här vägen. 38-åringen spelade nämligen bara 27 matcher under förra säsongens grundserie. Dock hann han sätta NHL-rekord i antal täckt skott under den begränsade tiden.

När utköpet offentliggörs kommer hans lönetaksträff att landa på 4,666,667 miljoner dollar kommande säsong och 1,666,667 miljoner under 2026/27. Klubbikonen blir nu unrestricted free agent.

Totalt har Vlasic spelat 1 323 matcher för Sharks sedan debuten som junior 2006. Under den tiden har den tidigare defensivspecialisten stått för 84 mål och totalt 379 poäng. Bara Patrick Marleau har gjort fler framträdande för Sharks i grundserien med sina 1 607 matcher för klubben.

På meritlistan har Marc-Édouard Vlasic ett OS-guld med Kanada från Sotji 2014 samt vinsten i World Cup med landslaget 2016. Han har även spelat fyra VM och tagit två silvermedaljer.