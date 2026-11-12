Macklin Celebrini nådde 200 poäng i natt – som en av de yngsta i NHL:s historia. Foto: Robert Edwards-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Macklin Celebrini har tagit sig in i ett minst sagt exklusivt sällskap.

Under San Jose Sharks 2–3-förlust efter straffläggning mot Pittsburgh Penguins på onsdagen nådde Celebrini 200 poäng i NHL-karriären. Därmed blev han den femte yngsta spelaren genom tiderna att nå den noteringen, enligt NHL .

Celebrini nådde milstolpen halvvägs in i den tredje perioden. Efter ett anfall i offensiv zon spelade Will Smith över pucken till Michael Kesselring, som hade följt med upp i anfallet och befann sig djupt nere i zonen.

Kesselring styrde omedelbart pucken vidare till Celebrini i den höga slottpositionen. 20-åringen lurade både försvarare och målvakt med en skottfint innan han avlossade skottet som reducerade Pittsburghs ledning till 2–1.

Det var Celebrinis 200:e poäng i NHL-karriären.

Han nöjde sig dock inte där. Drygt fyra minuter före slutet av den tredje perioden spelade han fram till Mason Marchments kvitteringsmål och noterades därmed för sin 201:a poäng.

Macklin Celebrini femma genom tiderna

Med sin 200:e poäng blev Celebrini den femte yngsta spelaren i NHL-historien att nå milstolpen. Han var då 20 år och 151 dagar gammal.

Endast fyra spelare har nått 200 poäng i NHL vid en lägre ålder:

Sidney Crosby Wayne Gretzky Jimmy Carson, 20 år, 107 dagar Mario Lemieux, 20 år, 133 dagar Macklin Celebrini, 20 år, 151 dagar

Det finns dock en intressant detalj att ta hänsyn till när man jämför Celebrini och Crosby med Gretzky och Lemieux.

Celebrini och Crosby har födelsedagar som ligger nära NHL:s åldersgräns för draften. Celebrini är född den 13 juni och Crosby den 7 augusti. Det innebar att båda spelade hela sina rookiesäsonger som 18-åringar.

Gretzky, som är född den 26 januari, fyllde däremot 19 år halvvägs in på sin första säsong. Lemieux, född den 5 oktober, var 19 år under större delen av sin rookiesäsong.

Carson sticker ut – McDavid saknas

Den kanske största överraskningen i sällskapet är Jimmy Carson. Han hade också fördelen av att vara född nära draftgränsen, den 20 juli, och fick en flygande start på NHL-karriären.

Under sina tre första säsonger noterades Carson för hela 286 poäng på 240 matcher. Därefter mattades produktionen av rejält. Under sina avslutande 386 matcher i ligan stod han för ytterligare 275 poäng.

Carson blev dessutom en del av paketet som Los Angeles Kings fick i utbyte mot Wayne Gretzky när superstjärnan trejdades från Edmonton Oilers 1988.

Ett annat namn som saknas i topp fem är Connor McDavid. Edmonton Oilers superstjärna hade annars varit en tänkbar kandidat, men en nyckelbensskada som höll honom borta från ungefär halva rookiesäsongen bidrog till att han inte nådde 200 poäng lika tidigt sett till ålder.