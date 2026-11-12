Beslutet korrigeras: Avstängningen kortas

Rögles överklagan till Rikidrottsnämnden resulterade i en kortare avstängning för Daniel Zaar.

Daniel Zaar åkte på ett matchstraff innan landslagsuppehållet i matchen mot Örebro Hockey. Huvudtacklingen på Örebros Christopher Mastomäki blev anmäld till diciplinnämnden som tilldömde ett straff på fyra matchers avstängning, till 21 november. Detta fick starka reaktioner då diciplinnämnden inte räknat med de två CHL-matcher som Rögle BK spelar i sitt beslut, vilket gör att Zaar kommer missa sex matcher istället för fyra.

Rögle överklagade beslutet till Riksidrottsnämnden som nu har kommit med en korregering av diciplinnämndens beslut.

På X meddelar Rögle att Riksidrottsnämnden kortar Zaars avstängning till den 17 november istället. Det innebär, precis som diciplinnämndens första beslut, att huvudtacklingen resulterade i fyra matchers avstängning men de har räknat inklusive CHL-matcherna.

Tillbaka mot Malmö

När beslutet nu fastställts att avstängningen gäller till den 17 november har två av matcherna redan spelats, någonting som Rögles tränare Dan Tangnes tidigare varit kritisk till . Han menade att överklagan tog för lång tid och att det är frustrerande att tillvägagångssättet från diciplinnämnden har blivit fel.

Rögle kommer ha tillbaka sin toppforward i nästa veckas match mot Malmö Redhawks. Hittills har Zaar gjort sex poäng på fjorton matcher under grundserien i SHL.