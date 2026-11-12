Ryska kravet: Flytta JVM

Ryssland kräver att JVM-turneringen flyttas från Kanada.

Häromveckan beslutade CAS att Ryssland får vara med i internationella mästerskap igen. Med en månad kvar till den första internationella turneringen, JVM, sedan beslutet har det fortsatt att finnas stor osäkerhet om hur det ska genomföras. Turneringen ska vara i Edmonton och Red Deer, i Kanada, men deras regering gav snabbt besked om att inga ryska spelare kommer att få visum för att komma in i landet. Inte heller de ryska spelarna som redan spelar i de kanadensiska ligorna.

Många länder har gått ut med att de inte tänker spela om Ryssland delar i turneringen. Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson, som även är ledamot i IIHF, har tidigare menat att Internationella ishockeyförbundet har hoppats på att Ryssland ska hoppa av frivilligt . Men de får nog tänka om.

Enligt den ryska sajten MatchTV har Rysslands ishockeyförbund vänt sig till Internationella ishockeyförbundet för att kräva en flytt av årets JVM. Detta för att möjliggöra ryskt deltagande i turneringen.

"Ställa in hela JVM"

Att flytta turneringen till ett annat land, som båda skulle kunna arrangera samt ta emot ryssarna, skulle inte vara möjligt.

Risken är att hela JVM ställs in, menar IIHF:s tidigare René Fasel. Om de inte hittar en lösning för Ryssland att delta i turneringen är det enda valet att ställa in hela arrangemanget, förklarar han.

– Om de inte hittar en lösning kommer de att behöva ställa in turneringen, säger han till MatchTV.

I sitt uttalande lyfte han även USA som ett alternativ att flytta turneringen till.

Har ryskt medborgarskap

Fasel blev rysk medborgare under början av 2023 och var tidigare kritisk till IIHF:s beslut att stänga av Ryssland och Vitryssland från VM-sammanhang. Han har även en relation till Rysslands president Vladimir Putin.

Sedan han avgick som ordförande har han inget mandat att fatta beslut om turneringens framtid.