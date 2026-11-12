Tre Kronor-forwarden om framtiden: "Hoppas att det löser sig"

Filip Eriksson.

Foto: Matti Matikainen/Bildbyrån

Filip Eriksson har varit en av Luleås främsta spelare under hösten, där han ligger fyra i interna poängligan efter att ha producerat sju poäng (4+3) på 14 SHL -matcher. Hans framträdande roll i klubblaget resulterade förra veckan i att han även kallades in till Tre Kronor till Nocco Hockey Games , där han fick chansen att göra sin A-landslagsdebut.

Samtidigt är hans framtid i Luleå oviss. Kontraktet löper ut efter säsongen och ännu har parterna inte enats om något nytt avtal.

– Jag tänker inte så mycket på det. Jag har full tillit till min agent och låter honom sköta allt det där. Jag fokuserar på hockeyn, säger Eriksson till NSD .

22-åringen är dock tydlig med att han gärna vill stanna i Luleå om parterna lyckas hitta en lösning.

– Jag hoppas att det löser sig för jag trivs bra här, säger Eriksson.

SHL-konkurrenter uppges ha visat intresse

Tidigare har sajten Spelcash rapporterat att andra SHL-klubbar i form av Linköping, Malmö, Brynäs och HV71 ska ha visat intresse för Eriksson inför nästa säsong. Enligt agenten Patrik Aronsson ska det emellertid vara "taget ur luften".

Samtidigt är Eriksson draftad av Montréal Canadiens (sjätterundan 2023) och NHL -klubben behöver sajna honom innan 1 juni för att inte tappa rättigheterna till den småländske forwarden.

– Det är att ta sig dit de flesta drömmer om och jag förstår de som tycker det är coolt, men det gäller att tänka sig för. Det är ingen lek att spela där borta och vissa åker över för tidigt, sade Aronsson till NSD i slutet av oktober.