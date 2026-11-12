Storlöftet lämnar Brynäs: ”Väldigt glad att få chansen”

Tilde Grillfors lämnar Brynäs för spel i Ohio State University nästa säsong.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån

Ohio State University fortsätter att rekrytera några av Sveriges största talanger.

Den här säsongen spelar landslagsstjärnorna Mira Jungåker , Hilda Svensson och Jenna Raunio i collegelaget och till nästa säsong kommer Frölundas storlöfte Ebba Westerlind att göra flytten till Ohio. Där kommer hon att få sällskap av ytterligare en svensk VM-spelare.

18-åriga VM -forwarden Tilde Grillfors har bestämt sig för att lämna Brynäs efter säsongen för spel vid Ohio State University. Flyttlasset går över Atlanten sommaren 2027.

– Jag är väldigt glad att få chansen att åka över. Ohio är ett väldigt bra lag, så att få chansen att komma dit och möta många av toppspelarna i USA och Kanada och träna i en sådan miljö till vardags betyder mycket, säger Grillfors till Hockeysverige.

En av toppskolorna i collegeligan

Den här säsongen återfinns inte mindre än 25 svenskor i den amerikanska collegeligan, varav fem spelar i VM. Förutom Ohio-trion Jungåker, Svensson och Raunio spelar även Ida Karlsson (University of Minnesota-Duluth) och Nicole Hall (Penn State) i ligan den här säsongen.

– Det är klart att jag har pratat lite med dem (Ohio-spelarna) om det, men just nu är jag i nuet och fokuserar på VM.

Ohio State University är en av toppskolorna i collegeligan och har vunnit två nationella mästerskap (2022 och 2024) och varit i final ytterligare två gånger (2023 och 2025).

– Jag hoppas utvecklas och ta nästa kliv med Ohio. Sedan vill jag komma in i den internationella hockeyn och få möta de bästa och jämföra mig med dem varje dag.

Tilde Grillfors.

Foto: Matilda Schuler/Bilbyrån

Starkt gruppspel: ”Genomgående bra”

Innan det blir dags för en flytt över Atlanten har Tilde Grillfors först en säsong kvar på hemmaplan. I Brynäs har hon den här säsongen noterats för två poäng på nio matcher och har under säsongen slagit sig in i den nya förbundskaptenen Maria Holsts landslag.

Just nu befinner hon sig i Danmark, där hon spelar VM med Damkronorna som i går avrundade gruppspelet med att besegra Japan med 5–0. Totalt blev det tre segrar på fyra matcher för Damkronorna, där den enda förlusten kom mot storfavoriten Kanada (1–5) i premiären.

– Jag tycker att vi har spelat genomgående bra nästan genom alla matcher. Det var tråkigt att vi inte kunde hålla emot i matchen mot Kanada, där vi tog för många utvisningar och missade smådetaljer som är viktiga mot ett så pass bra lag. Annars har vi gjort det väldigt bra och gjort det som vi har pratat om att vi ska göra.

Tilde Grillfors stod för tre poäng på fyra matcher i gruppspelet.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån

Jagar revansch i kvartsfinalen

Grillfors är en av två VM-debutanter i den svenska truppen, Nicole Hall är den andra, och har under gruppspelet producerat tre poäng (2+1) på fyra matcher.

– Det är alltid kul att representera Sverige och att så här pass tidigt få vara med och uppleva ett VM. Det är inte så många som får. Jag är bra här och njuter och försöker spela mitt spel. Sedan får det leda dit det leder.

I morgon väntar en kvartsfinal mot Schweiz, ett lag man så sent som för två veckor sedan straffbesegrade med 1–0 i Euro Hockey Tour-turneringen i Södertälje.

– Det blir en rolig match. Jag tror att de flesta vill ha revansch efter bronsmatchen i OS (övertidsförlust med 1–2), så det kommer att vara ett taggat lag i morgon. Vi har en bra känsla och vi har vunnit mot dem tidigare under säsongen. Jag tycker att vi har väldigt goda chanser att ta dem.