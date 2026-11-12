Bekräftat: Här är Rosdahls nya klubb

Kim Rosdahl.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Det blir spel utomlands för Kim Rosdahl efter sommarens uppbrott med Västerås . Parterna gick skilda vägar trots ett år kvar på avtalet och sedan dess har den Tre Kronor-meriterade forwarden gått klubblös.

Nu har den 30-årige forwarden gjort klart med en ny klubb. Via sin hemsida meddelar danska Ålborg att Rosdahl tecknat ett avtal för resten av säsongen.

– Vi får in en spelare med starka meriter och stor erfarenhet från en av Europas bästa ligor. Kim har både fysiken, spelförståelsen och de offensiva kvaliteter som vi har velat tillföra truppen. Det är en spelare som vi har höga förväntningar på och som vi tror kan få en viktig roll i laget, säger sportchefen Peter Lauritsen.

Första utlandsklubben för Kim Rosdahl

För Rosdahl blir detta hans första klubb utanför Sveriges gränser.

30-åringen har tidigare spelat SHL-hockey i Malmö, Oskarshamn och Rögle och fick sitt stora genombrott under säsongen 2021/22, där han producerade 18 mål och totalt 38 poäng på 52 matcher för Oskarshamn. Den säsongen fick Rosdahl även chansen att debutera i Tre Kronor, där han gjorde fem landskamper och producerad tre poäng.

De senaste två säsongerna har Rosdahl spelat i Hockyallsvenskan med Västerås, där han under fjolårssäsongen producerade sju mål och 22 poäng på 37 matcher i grundserien och två poäng (1+1) på fem kvalmatcher.

I Hockeyallsvenskan har Rosdahl, förutom Västerås, även spelat i MoDo, Pantern och Malmö.