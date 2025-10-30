På god väg att bli nästa superstjärna i NHL

Macklin Celebrini går från klarhet till klarhet i sin tidiga NHL-karriär. Förstavalet från 2024 har redan etablerat sig som en stjärna i ligan, och enligt Steven Ellis kan San Jose Sharks-centern vara på god väg att spela sig in i Kanadas OS-lag.

Macklin Celebrini har inlett NHL-säsongen väldigt övertygande. Foto: Bildbyrån & Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Termerna ”elit” och ”superstjärna” används ofta alltför lättvindigt i NHL.

Båda är benämningar som ska beskriva de allra bästa. Därför ska de inte slängas runt hur som helst. McDavid, MacKinnon, bröderna Hughes (Jack och Quinn), Crosby, Kutjerov, Kaprizov, Makar och så vidare – det här är spelarna som verkligen kan förändra en match på ett sätt som få andra kan.

Men när det handlar om Macklin Celebrini är båda dessa beskrivningar på väg att bli sanna på riktigt.

San Jose Sharks ser ut att hamna nära botten av tabellen ännu en gång. De har en av de mest lovande talangbankerna i hockeyvärlden, men det dröjer några år innan de kan konkurrera på allvar. Men Celebrini? Han är byggd på ett annat sätt. Även under lagets mörkaste dagar gör han sig ett namn. Så pass mycket att han redan håller på att etablera sig som inte bara en av ligans bästa spelare, utan som en av de bästa – punkt.

Macklin Celebrini taktar mot 130 poäng

Celebrini är kanske den näst yngsta forwarden i Sharks, men han leder lagets anfallsuppställning med ett snitt på 20:53 i istid per match. Än mer imponerande är hans avancerade statistik. Bland alla forwards med minst 140 spelade minuter – ungefär nio matcher – ligger hans produktion på 2,45 poäng per 60 minuter i spel fem mot fem, vilket räcker till femte plats i NHL. Samma sak gäller hans 1,23 mål per 60 minuter och hans totalsnitt på 4,79 poäng per 60 i alla spelstyrkor. Han justerar sig dessutom snabbt – under säsongens första fem matcher snittade han fyra skottförsök per match, men under de senaste fem har han nästan fördubblat det till strax under åtta.

Celebrinis utsågs i måndags till veckans första stjärna i NHL efter att ha gjort tio poäng på fyra matcher. Han taktar mot över 130 poäng den här säsongen. Det är sannolikt inte ett hållbart tempo i ett svagt Sharks-lag, men allt tyder på att Celebrini redan har gjort sig till en tidig kandidat till Hart Trophy. Hans tre mål och fem poäng mot New York Rangers den 23 oktober var en av säsongens mest imponerande prestationer i hela ligan.

Det är en het start, men en som många hade förväntat sig. Celebrini kommer från en strålande rookiesäsong med 25 mål och 63 poäng på 70 matcher. Det räckte inte hela vägen till Calder Trophy, men det var ändå en av de mest imponerande säsongerna vi sett av en rookieforward på flera år.

Sidney Crosby och Macklin Celebrini trivdes tillsammans på hockey-VM i Sverige.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Fann kemi med Sidney Crosby på hockey-VM

Det som verkligen fick folk att höja på ögonbrynen var dock hans spel tillsammans med Sidney Crosby vid VM. Kanada föll mot Danmark i kvartsfinalen, men Celebrinis omedelbara kemi med Crosby – en spelare som många jämförde MC71 med inför draften, stilmässigt – var tydlig redan från första tekningen. Det gick till och med så långt att om Celebrini skulle ta plats i Kanadas OS-lag, vore Crosby det självklara valet som hans center.

Poäng är inte svåra att göra när man spelar med en av de bästa genom tiderna. Men Celebrini förstod Crosbys rörelsemönster och beslut bättre än nästan någon annan någonsin har gjort.

– Han är mogen. Han älskar spelet. Älskar att tävla. Han bryr sig om varje aspekt av spelet, åt båda hållen, sa Crosby till NHL.com:s Aaron Vickers i maj.

– Med erfarenhet blir allt förstås lite lättare. Det går inte att påskynda. Jag tycker att han är på rätt väg.

Celebrinis superstjärnestatus kanske inte blir fullt ut realiserad förrän Sharks lämnar NHL:s källare. Men Celebrini kommer definitivt att påskynda den processen.

Det finns egentligen inga påtagliga brister i Celebrinis spel. Hans tvåvägsspel är redan på hög nivå, och hans hockeysinne gör att han kan överlista även rutinerade veteraner. På nästan varje nivå han spelat har Celebrini hittat sätt att kliva fram när det verkligen gäller – vare sig det varit U18-VM, NCAA eller, som i helgen, i förlängningen mot Minnesota Wild. Celebrinis mognad har hyllats från första början och är en stor anledning till att hans övergång till att bli en NHL-producent varit så sömlös.

What a moment.

What a call.



Hear @DanRusanowsky's play by play of Macklin Celebrini's overtime, game winning goal against Minnesota as heard on the Sharks Audio Network. #SJSharks pic.twitter.com/TGGMJNv87d — Sharks Audio Network (@SharksAudioNet) October 27, 2025

Skulle i teorin kunna spela JVM 2026

Celebrini är dessutom ingen vekling fysiskt. Han bidrar med en bulldoglik energi i sina byten, delar ut tunga tacklingar och skapar ytor åt sitt lag. Det är inte ovanligt att unga offensiva stjärnor fokuserar mer på spelet med pucken, men Celebrini är engagerad i varje del av spelet – och det inkluderar att spela tufft i båda ändar av isen.

– Han är killen man vill att unga spelare i juniorhockeyn ska försöka efterlikna, säger en NHL-scout.

– Hans arbetsmoral, hans spelsinne – allt är så nära perfekt man kan hitta hos en 19-åring.

Och det är det som är galet – han är fortfarande så ung. Celebrini är i teorin fortfarande tillgänglig för JVM 2026 – men istället är han aktuell för OS.

Man hör det ofta, men självförtroende är en av de viktigaste egenskaperna en ung spelare kan ha. Celebrini har aldrig saknat det, och resultaten talar sitt tydliga språk. Han tar aldrig en kväll ledigt och ser bara bättre ut för varje match. Celebrini kan transportera pucken, utmana vilket toppbackpar som helst – och ofta vinna duellen. Han vet att han tvingats bära ett tungt ansvar tidigt i karriären, och han har välkomnat det.

Celebrini är ingen bländande showman. Han kommer troligen aldrig att slåss om poängligatiteln heller. Men Celebrini ser redan ut som 2020-talets bästa förstaval i draften – och han har bara börjat. Ge honom lite tid, bygg ett konkurrenskraftigt lag runt honom och låt honom flyga högt.

Då kommer han att bli ostoppbar.

Source: Macklin Celebrini @ Elite Prospects