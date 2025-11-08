Framtiden har kommit till NHL.

Ungtupparna Macklin Celebrini och Connor Bedard gör stor succé och efter nattens matcher ligger de etta och tvåa i NHL:s poängliga.

Connor Bedard och Macklin Celebrini dominerar i NHL för tillfället. Foto: Bildbyrån (Montage)

Den nya eran i NHL har tagit fart.

Macklin Celebrini, född 2006, och Connor Bedard, 2005, är båda dominanta i världens bästa hockeyliga och leder nu vägen för den nya generationen hockeyspelare. I natt ledde både Celebrini och Bedard sina lag till seger i NHL.

San Jose Sharks hade en tuff uppgift framför sig när Winnipeg Jets kom på besök i Kalifornien. Men tack vare Macklin Celebrini kunde Sharks ändå ta en stark seger trots ett tidigt underläge. Vid ställningen 0-1 var det Celebrini som fixade kvitteringen. 19-åringen kom i ett friläge och lurade bort stjärnmålvakten Connor Hellebuyck innan han lade in pucken i nät för 1-1 i matchen.

I tredje perioden låg Celebrini även bakom San Joses segermål. I en rörig situation runt Winnipegs mål får han en touch på pucken innan Will Smith kan slå in den i ett öppet mål och därför får Macklin Celebrini även en assist till det avgörande målet. San Jose Sharks vann matchen med 2-1 och Celebrini var alltså direkt avgörande för vinsten med 1+1.

Connor Bedard var däremot snäppet vassare under nattens matcher. Chicago Blackhawks var på besök hos Calgary Flames och Chicago såg då till att enkelt besegra NHL-jumbon. Det blev 4-0 till Chicago sedan bland annat svenske André Burakovsky stått för 1+1. Men det var Bedard som stal showen. Han låg bakom exakt allting för Blackhawks med tre förstaassist till Chicagos första tre mål och sedan klev 20-åringen in och själv satte 4-0-målet. Han stod alltså för 1+3 i segern.

Nattens shower innebär att Macklin Celebrini och Connor Bedard ligger etta och tvåa i NHL:s poängliga. Celebrini är ensam etta med 23 poäng på 15 matcher, medan Bedard är strax bakom med 22 poäng på 15 matcher. Celebrini och Bedard har därmed ryckt sig förbi de etablerade stjärnorna och strax bakom talangerna finns Connor McDavid, Jack Eichel, Kirill Kaprizov och Nathan MacKinnon i toppen av NHL:s poängliga.

