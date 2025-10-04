Det satt hårt inne. Men nu är Nashville Predators och den lovande forwarden Luke Evangelista slutligen överens om ett nytt kontrakt. Bara dagar innan säsongsstarten är de överens om ett nytt kontrakt värt tre miljoner dollar per säsong.

Luke Evangelista och Nashville Predators är slutligen överens om ett nytt kontrakt. Foto: James Guillory-Imagn Images

Det har varit en utdragen historia. Men nu kan Nashville Predators och forwarden Luke Evangelista slutligen pusta ut. Sent på fredagskvällen kom uppgifter om att parterna slutligen enats om ett nytt tvåårskontrakt värt sex miljoner dollar, runt 55 miljoner svenska kronor.

Den 23-årige kanadensaren missade hela träningslägret eftersom parterna inte kunde komma överens om ett nytt avtal. Det gick så långt att Evangelista lämnade Nashville och åkte hem till Kanada för att träna på egen hand.

Säsongen 2024/25 stod den tidigare juniorstjärnan för tio mål och 22 assist för totalt 32 poäng på 68 grundseriematcher med Predators. Under sina tre NHL-säsonger har forwarden från Toronto noterats för 33 mål och 53 assist, totalt 86 poäng på 172 grundseriematcher.

Luke Evangelista missade slutspel med Nashville

Han har även spelat sex matcher i Stanley Cup-slutspelet och gjort ett mål.

Evangelista draftades av Nashville i andra rundan av NHL-draften 2020. Han spelade 49 matcher för Milwaukee Admirals i AHL under säsongen 2022/23, där han gjorde nio mål och 32 assist för totalt 41 poäng.

Innan han blev proffs tillbringade forwarden tre säsonger i juniorligan OHL med London Knights. Hans bästa säsong kom 2021/22 då han gjorde 55 mål och 111 poäng på 62 grundseriematcher. Totalt under tre OHL-säsonger blev det 78 mål och 94 assist för 172 poäng på 151 grundseriematcher.

Predators avslutade säsongen 2024/25 med 30 segrar och 68 poäng, vilket räckte till en sjundeplats i Central Division. Det gjorde dem till det tredje sämsta laget i både Western Conference och hela NHL.

Source: Luke Evangelista @ Elite Prospects