Nashville Predators har svårt att komma överens med forwarden Luke Evangelista.

Enligt Darren Dreger har 23-åringen nu lämnat USA för Kanada, där han ska fortsätta sin träning tills parterna kommit till en överenskommelse.

Luke Evangelista och Nashville uppges vara långt ifrån en lösning. Foto: Steve Roberts/Bildbyrån.

Luke Evangelista gjorde 32 poäng (10+22) under sin tredje säsong med NHL-laget Nashville Predators. 23-åringen är nu kontraktslös, men är en så kallad ”restricted free agent”. Vilket innebär att hans tidigare klubb Nashville måste få möjligheten att matcha erbjudanden från andra NHL-klubbar, och på så sätt behålla forwarden.

Kontraktsförhandlingarna går dock knackigt, uppger Darren Dreger. Evangelista ska ha åkt tillbaka till Kanada för att fortsätta sin träning medan förhandlingarna fortsätter.