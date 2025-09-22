Lösningen långt bort – forwarden åker hem
Följ HockeySverige på
Google news
Nashville Predators har svårt att komma överens med forwarden Luke Evangelista.
Enligt Darren Dreger har 23-åringen nu lämnat USA för Kanada, där han ska fortsätta sin träning tills parterna kommit till en överenskommelse.
Luke Evangelista gjorde 32 poäng (10+22) under sin tredje säsong med NHL-laget Nashville Predators. 23-åringen är nu kontraktslös, men är en så kallad ”restricted free agent”. Vilket innebär att hans tidigare klubb Nashville måste få möjligheten att matcha erbjudanden från andra NHL-klubbar, och på så sätt behålla forwarden.
Kontraktsförhandlingarna går dock knackigt, uppger Darren Dreger. Evangelista ska ha åkt tillbaka till Kanada för att fortsätta sin träning medan förhandlingarna fortsätter.
Den här artikeln handlar om: