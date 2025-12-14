Lukas Reichel har haft det tufft sedan trejden till Vancouver Canucks.

Nu sätts 23-åringen upp på waivers av Canucks.

Lukas Reichel har haft det tufft i Vancouver. Foto: Bob Frid-Imagn Images

I slutet av oktober trejdades Lukas Reichel bort från Chicago Blackhawks efter nästan ett år av rykten. Ny klubbadress blev Vancouver Canucks där tysken skulle få en nytändning i karriären efter att ha hamnat snett i Chicago.

Men i Vancouver har det snarare gått ännu sämre för Reichel. Han har nämligen testats i en ny roll och fått spela center i stället för ytterforward, som är hans naturliga position. Det har inte gett resultat utan snarare tvärtom har 23-åringen haft det tungt sedan flytten till västra Kanada. På 14 matcher i Canucks har Reichel blott noterats för 0+1, detta sedan han gjort 2+2 på fem matcher med Blackhawks i början av säsongen.

Den senaste tiden har Lukas Reichel varit utanför laget i Vancouver och nu kan han även vara på väg bort från klubben. Canucks meddelar nämligen att Reichel placeras på waivers i syfte om att omplaceras till farmarlaget Abbotsford i AHL. Det innebär att alla 31 andra NHL-lag har ett dygn på sig att göra anspråk på tysken och eventuellt ta över hans kontrakt. Men om ingen väljer att plocka upp Reichel kommer han att bli nedflyttad till farmarligan.

General Manager Patrik Allvin announced today that F Lukas Reichel has been placed on waivers and designated non-roster waiver status. — Vancouver Canucks (@Canucks) December 13, 2025

För några år sedan ansågs Lukas Reichel vara en av de hetaste unga talangerna i världen. Han gjorde succé hemma i Tyskland som tonåring och valdes som 17:e spelare av Chicago Blackhawks i NHL-draften 2020. När han tog klivet över till Nordamerika 2021 stod Reichel för hela 57 poäng på 56 matcher i AHL, vilket var näst bäst av alla U20-spelare. Säsongen därpå levererade han även 15 poäng på 23 matcher när han fick chansen av Blackhawks i NHL.

Men därefter har produktionen uteblivit för forwarden. Han var ordinarie i NHL både säsongen 2023/24 och 2024/25 men lyckades bara producera 16 poäng på 65 matcher följt av 22 poäng på 70 matcher. Det ledde sedan till att han trejdades från Blackhawks till Canucks.

Flytten har däremot inte gett effekt för Reichel och det återstår att se om han nu tappar sin plats i världens bästa hockeyliga, eller återigen får söka sig till en annan klubb.

