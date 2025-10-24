Lukas Reichel spåddes en lysande framtid när Chicago Blackhawks draftade tysken i första rundan 2020. Fem misslyckade år senare släpper man honom till Vancouver Canucks i utbyte för ett fjärderundeval i NHL-draften 2027.

Lukas Reichel flyttar till Vancouver Canucks. Foto: Chris O’Meara/AP Photo/Alamy

Ända sedan förra säsongen har Lukas Reichel ryktats vara på väg bort från Chicago Blackhawks. 23-åringen anslöt till organisationen från Eisbären Berlin 2021, men har aldrig riktigt fått det att klaffa i NHL.

Efter att ryktena om ett klubbyte vuxit sig allt starkare kom på fredagen beskedet att han trejdats till Vancouver Canucks. Detta i utbyte för ett draftval i fjärde rundan 2027.

– Lukas är en spännande ung spelare och någon vi känner kan hjälpa till att förbättra vår forwardssida, säger Canucks svenske general manager Patrik Allvin om nyförvärvet.

– Han är en talangfull speluppläggare som kan skapa målchanser med sin offensiva skicklighet. Vi gillar hur han rör sig på isen och hans generella arbetsmoral, och vi känner att vår tränarstab kan hjälpa honom att bli en bättre och mer konsekvent hockeyspelare.

General Manager Patrik Allvin announced today that the #Canucks have acquired forward Lukas Reichel from the Chicago Blackhawks in exchange for a fourth-round pick in the 2027 NHL Entry Draft. pic.twitter.com/PeZEU8YOKt — Vancouver Canucks (@Canucks) October 24, 2025

Lukas Reichel lämnar Chicago Blackhawks

Lukas Reichel draftades ursprungligen som 17:e spelare i första rundan 2020. Han har spelat 174 NHL-matcher med klubben och noterats för 58 poäng (22+36). Fyra av dessa (2+2) har producerats på fem matcher under den pågående säsongen.

Brorsonen till den tjeckiske storspelaren Robert Reichel visade potential när han kom upp till Chicago under säsongen 2022/23 och svarade för 15 poäng på 23 matcher. Men bortsett från några tillfällen där han glimrat till har produktionen varit för låg. Förra säsongen, hans första i Nordamerika utan någon AHL-sejour, stannade han på åtta mål och 22 poäng på 70 matcher.

Fjärdevalet som Chicago Blackhawks får i utbyte för Reichel var ursprungligen deras eget, och trejdades ursprungligen till Canucks i utbyte för forwardsduon Ilja Michejev och Sam Lafferty i juni 2024.

