Lucas Raymond är glödhet med bara veckor till OS.

I natt stod han för tre assist i Detroit Red Wings 4-2-seger mot San Jose Sharks.

Säsongens hetaste svensk i NHL är utan tvekan Lucas Raymond.

Den 23-årige göteborgaren fortsätter att ta sitt spel till nya nivåer och han leder också den svenska poängligan i NHL under årets säsong. Efter nattens matcher drygar Raymond också ut sin ledning gentemot sina landsmän. Detroit Red Wings tog i natt emot San Jose Sharks hemma i Little Caesars Arena och tog ännu en seger för att hänga på Tampa Bay Lightning i toppen av Atlantic Division. Då hade Raymond ett stort finger med i spelet.

Lucas Raymond drar ifrån William Nylander i svenska poängligan

När Alex DeBrincat sköt 1-0 till Red Wings i första perioden var det Lucas Raymond som stod för assisten. Sedan tappade Detroit och San Jose vände till en 2-1-ledning, bland annat efter en assist av svenske backen John Klingberg. Ställningen var sedan 2-2 inför tredje perioden efter att Detroit fått in en kvittering. När matchen skulle avgöras klev även Raymond fram och spelade en avgörande roll.

Lucas Raymond assisterade till Dylan Larkin som satte 3-2 till Detroit och i slutet av matchen spelade svensken även fram till den förre Rögle-talangen Marco Kasper som fastställde slutresultatet 4-2. Raymond stod för tre assist, varav alla tre var förstaassist, och han utsågs efteråt till en av matchens lirare.

Den senaste tiden har Lucas Raymond verkligen prickat formen inför den stundande OS-turneringen. På de senaste fem matcherna har Raymond gjort sju poäng och han har även elva poäng på sina senaste tio matcher. Totalt under årets säsong har 23-åringen gjort 52 poäng på 47 matcher och han ligger därmed på en delad 15:e plats i NHL:s poängliga. I den svenska poängligan är Raymond klar etta, fem poäng före tvåan William Nylander.

Detroit Red Wings – San Jose Sharks 4–2 (1-1,1-1,2-0)

Detroit: Alex DeBrincat (25), J.T. Compher (6), Dylan Larkin (24), Marco Kasper (4).

San Jose: Will Smith (13), Collin Graf (14).

