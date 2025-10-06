Logan Cooley är en av NHL:s unga stjärnor på uppgång. Enligt Frank Seravelli ska Utah Mammoth försökt få 21-åringen att skriva under ett långtidskontrakt värt 730 miljoner kronor – något han uppges ha tackat nej till.

Logan Cooley rapporteras ha tackat nej till ett monsterkontrakt. Foto: REUTERS/David W Cerny

Kirill Kaprizovs häpnadsväckande åttaårskontrakt värt 136 miljoner dollar får konsekvenser på förhandlingarna mellan klubbar och spelare.

En spelare som väntas kunna casha in på ett framtida storkontrakt är Utah Mammoths unge forward Logan Cooley. 21-åringen, som vann VM-guld med USA i Stockholm i våras, har ett år kvar på sitt rookieavtal med Mammoth men redan nu ska parterna ha börjat diskutera en förlängning.

Enligt insidern Frank Seravelli ska Cooley har erbjudits ett åttaårskontrakt med en lönetaksträff på 9,6 miljoner dollar – totalt värde 76,8 miljoner – varpå han och hans agentur nobbat det. Exakt vad han söker i ett nytt kontrakt är okänt, men storleken på det kontraktet (totalt nästan 730 miljoner svenska kronor) hade varit det största i klubbens historia – även om man räknar in de 28 år som Phoenix och Arizona Coyotes var namnet på organisationen.

Den i Pittsburgh fostrade talangen gjorde 25 mål och 65 poäng på 75 matcher med Utah under sin andra NHL-säsong. Detta efter att ha draftats som tredje spelare av Arizona Coyotes i Montréal 2022.

Logan Cooley har gjort 109 poäng (45+64) på 157 NHL-matcher sedan debuten med Coyotes 2023/24. Under VM i Stockholm var han en av amerikanernas främsta spelare med tolv poäng (4+8) på tio matcher, vilket gav en delad sjätteplats i poängligan. Han röstades även fram som en av de tre bästa spelarna i guldlaget.

