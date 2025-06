LIVE: Följ första rundan av NHL-draften 2025

Välkommen till NHL-draften 2025!

Det har äntligen blivit dags för NHL-draften 2025. Natten mot lördag, med start 01.00 svensk tid, drar draften i gång i Los Angeles i gång.

Hockeysverige.se kommer att rapportera live från eventet under natten. Ni kan skicka in era frågor och funderingar och chatta loss med mig inför och under draften.

Vi räknar inte bara med att få minst två svenskar i första rundan i natt, utan även en hel del trejder då det rapporteras om en hel del aktivitet klubbarna emellan.

Så häng med oss in i lördagsnatten!



Väl mött!