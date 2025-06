Allt talar för att Mitch Marner kommer att lämna Toronto Maple Leafs. Men vilka klubbar ligger bäst till för att värva stjärnforwarden på free agent-marknaden? Matt Larkin listar de nio hetaste kandidaterna.

Vilken blir Mitch Marners nästa NHL-klubb? Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Den här texten är tidigare publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Nästa månad ser ut att bli extremt intressant i NHL – och det beror till stor del på att Mitch Marner är på väg att bli kontraktslös.

Den 28-årige superstjärnan till högerforward kommer från sin poängbästa säsong i karriären med 102 poäng under 2024–25. Under de senaste fem säsongerna är det bara sex spelare som har fler poäng, endast två som har fler målgivande passningar – och ingen som har fler puckvinster. Normalt sett skulle ett NHL-lag göra allt för att behålla en så produktiv spelare, men situationen mellan Mitch Marner och Toronto Maple Leafs är unik.

Toronto har den längsta aktiva slutspelsraden i ligan med nio raka säsonger, vilket sammanfaller med Marners nio säsonger i klubben, men har bara två vunna slutspelsserier att visa upp. I takt med att nyckelspelare som Auston Matthews och William Nylander går allt djupare in i sina bästa år har pressen att vinna här och nu ökat dramatiskt. Det är därför Brendan Shanahan nu officiellt har lämnat posten som klubbens president, efter att laget valde att inte erbjuda honom ett nytt kontrakt. Marner är en av de bästa grundserielirarna i klubbens historia, men hans tendens att försvinna ju längre slutspelet lider behöver inte ens upprepas längre – det är ett väletablerat narrativ. Toronto överväger därför att i stället fördela hans förväntade lönekrav på 14 miljoner dollar mellan flera erfarna spelare.

Och de kanske inte ens har något val – Marner kan redan vara klar med spel i Toronto oavsett vad laget vill. Han har levt sin barndomsdröm som lokal kille sedan han draftades som nummer fyra 2015, men trycket på honom och hans familj har varit kvävande, och det är möjligt att Maple Leafs brände alla broar permanent när de i mars bad honom att häva sin klausul för att kunna byta honom till Carolina Hurricanes.

Vi kan inte säga med hundra procents säkerhet att Mitch Marner är färdig i Toronto. Men allt vi hör från våra källor tyder starkt på det. Sannolikheten att han skriver på för ett nytt lag i juli är åtminstone 90 procent.

Så, vart kan sommarens största kontraktslösa stjärna hamna? Här följer en genomgång av de realistiska destinationerna, rankade utifrån hur väl de passar.

Klubbarna som kan värva Mitch Marner

Observera: min kollega Jeff Marek nämnde Dallas Stars som en möjlig outsider, men eftersom ett byte av Jason Robertson måste ske först kan jag inte räkna med dem ännu.

Prognoser för löneutrymme enligt PuckPedia.

Varför det passar: Om Mitch Marner helt enkelt vill återuppta sin jakt på Stanley Cup är Golden Knights ett givet alternativ. De är ett lag som inte tvekar att offra draftval och framtidslöften för att varje år ställa det bästa möjliga laget på isen. Utöver att ha vunnit Stanley Cup 2022/23 har de tagit hem tolv slutspelsserier sedan debuten 2017/18 – man måste gå tillbaka till säsongen 1992/93 för att samla ihop lika många slutspelsvinster för Toronto. Marner skulle passa perfekt bredvid Jack Eichel med tanke på deras snabbhet och tvåvägsspel.

Varför det inte passar: Vegas har bara 9,62 miljoner dollar i förväntat löneutrymme – långt ifrån tillräckligt för att kunna värva Marner, även om Nevada saknar delstatlig inkomstskatt. Ett så kallat ”sign-and-trade”-upplägg kan krävas. Vem skulle då gå i motsatt riktning till Toronto? William Karlsson? Mark Stone? Shea Theodore? Inget skulle förvåna från Vegas och general managern Kelly McCrimmon, som gång på gång offrat nyckelspelare för att jaga nästa stjärna. Men alla de nämnda spelarna har någon form av rörelseklausul, och inte alla vill spela i Torontos mediala rampljus. Detta skulle bli en komplicerad affär – även om den hockeymässigt vore perfekt.

Kan Micth Marner bli Jack Eichels framtida lekkamrat? Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Varför det passar: Kings visade flera egenskaper hos en riktig Stanley Cup-utmanare denna säsong. De hade bredd, var möjligen det bästa defensiva laget i ligan och fick elitmålvaktsspel av Darcy Kuemper. Men trots att de drev spelet väl i båda riktningar hamnade de bara på 14:e plats i antal mål och 27:e i effektivitet i numerärt överläge. Marner är ingen sniper – men han är en av ligans bästa spelfördelare. Bara fyra forwards hade fler primära målgivande passningar per 60 minuter i powerplay under säsongen. Ingen King har nått 100 poäng sedan Wayne Gretzky 1993/94. Marner skulle kunna fylla det tomrummet och bilda en ny kärna tillsammans med Quinton Byfield och Adrian Kempe, när Anze Kopitar närmar sig slutet av sin karriär.

Varför det inte passar: Kings har 21,7 miljoner dollar i löneutrymme – vid första anblick. Men en del av det kommer gå till att förlänga kontraktet med den kontraktslöse högeryttern Alex Laferriere, och kanske även till att skriva nytt med försvararen Vladislav Gavrikov. Våra vänner på AFP Analytics förutspår ett genomsnittligt årslönetak på 7,6 miljoner för Gavrikov och 13 miljoner för Marner. När Laferriere också räknas in är utrymmet snart slut. Kings kan absolut gå för Marner – men nye general managern Ken Holland kan behöva göra sig av med någon veteranlön.

Varför det passar: Vegas och Kings erbjuder viss anonymitet jämfört med Toronto – men Orange County är ännu tystare som marknad. Det är en perfekt plats för den som vill njuta av Kaliforniens sol och slippa bli igenkänd på gatan. Ducks har 38,69 miljoner i projekterat löneutrymme – mest i ligan. De är därför väl rustade för att överbetala om det krävs. Även med stundande kontraktsförlängningar för Mason McTavish och Lukas Dostal har de goda resurser. Laget är dessutom på uppgång, med spelare som Leo Carlsson och Jackson LaCombe som tagit stora kliv – och fler framtidsnamn på väg upp, inte minst Beckett Sennecke. De förbättrade sin poängprocent från .360 till .488 i år, och oavsett vad man tycker om anställningen är Joel Quenneville en uppgradering sett till hockeykompetens. Ducks kan bli ett slutspelslag redan nästa säsong.

Varför det inte passar: Det är stor skillnad på att kunna ta sig till slutspel – och att faktiskt göra det. Ducks är kanske fortfarande några år från att vara en allvarlig contender. Är Marner villig att prioritera pengar framför vinnarinstinkt och vänta? Och – kan det bli en för stor kulturkrock att gå från Toronto till Anaheim? Ducks hade 15 806 åskådare per match denna säsong – ett lojalitetsmässigt ljummet följe. Marner har själv sagt att Leafs behandlas som gudar i Toronto. Är han beredd att bli ansiktslös?

Kan Leo Carlsson få en ny lekkamrat i sommar?

Foto: Gary A. Vasquez/Imagn Images/Bildbyrån

4. Carolina Hurricanes

Varför det passar: Om Marner prioriterar lagkvalitet är Carolina ett av de starkaste alternativen. Under Rod Brind’Amour har laget spelat .654-hockey under sju säsonger och nått tre konferensfinaler. Precis som Kings spelar de en disciplinerad tvåvägshockey, men har saknat en stjärna som kan bära laget. De trodde sig ha hittat det i Mikko Rantanen – men det blev ingen match. Marner har ett hockey-IQ som borde passa Brind’Amours system bättre. Laget har stora delar av kärnan kvar, minus Dmitrij Orlov, och har unga talanger redo att bidra nu. Dessutom har de 28,42 miljoner i löneutrymme.

Varför det inte passar: Mitch Marner tackade nej till en trejd till Carolina för några månader sedan. Kanske var det för att hans fru då var gravid i sjunde månaden och han ville avsluta sitt kontrakt i Toronto – men vi vet inte. Fakta kvarstår: han sade nej. Och ur Carolinas synvinkel – laget är känt för att falla på målsnöret. Är lösningen då att värva NHL:s symbol för slutspelsbesvikelser? Även om caputrymmet finns är ägaren Tom Dundon inte känd för att spendera stort.

Varför det passar: Lockelsen i att få spela med Connor Bedard är högst verklig – särskilt eftersom Marner redan har haft stor framgång tillsammans med en annan målfarlig center i Auston Matthews. Kemin dem emellan skulle snabbt kunna lyfta Bedards superstjärnestatus, efter en säsongsstart som inte riktigt motsvarade de högt ställda förväntningarna. General managern Kyle Davidson har också gjort det ganska tydligt att han förbereder sig för att jaga stjärnnamn i sommar. Han har rensat löneutrymme och mestadels delat ut korttidskontrakt till veteraner. Det känns som att allt detta varit en förberedelse för just den här möjligheten – och med 29,2 miljoner dollar i tillgängligt caputrymme och Bedards kontraktsförlängning först aktuell till säsongen 2026/27 har han utrymmet att slå till. Med ännu ett topp tre-val i sommarens draft kan Chicago dessutom lägga till ytterligare en framtida toppspelare, troligen en forward, vare sig det blir Michael Misa, James Hagens eller Porter Martone.

Varför det inte passar: Om vi ska vara ärliga så har Chicago länge varit ett av ligans sämsta lag. Bara San Jose Sharks har vunnit färre matcher under de senaste fem åren. Seattle Kraken, som bara funnits i fyra säsonger, har fler segrar. Om Marner väljer Blackhawks måste han vara bekväm med att missa slutspelet för första gången i sin karriär – och kanske inte jaga Stanley Cup på allvar förrän om fem år. Vid det laget kan han ha passerat sin prime.

Connor Bedard är i stort behov av understöd i Chicago

Foto: Ellen Schmidt/AP Photo/Alamy

Varför det passar: Columbus är en underskattad marknad – tillräckligt anonym jämfört med Toronto, men ändå med ett passionerat och hockeyintresserat följe. Blue Jackets har nått en kritisk massa av talanger och inlett sin klättring uppåt, och missade faktiskt slutspelet med bara två poäng den gångna säsongen. Det är ett djupt lag lett av en dominant back i Zach Werenski och framväxande stjärnor som Adam Fantilli och Kirill Martjenko. Att lägga till en spelare av Marners kaliber skulle kunna lyfta laget till att bli en allvarlig utmanare i Metropolitan Division – särskilt nu när så många andra lag i divisionen befinner sig i en fas av ombyggnad eller omstrukturering.

Varför det inte passar: Även om Columbus har 40,41 miljoner dollar i löneutrymme har de en hel del jobb att göra med de pengarna. Backarna Ivan Provorov och Dante Fabbro är utan kontrakt och behöver förlängas eller ersättas. Den tuffe forwarden Dmitrij Voronkov är kontraktslös med begränsad rätt, och till sommaren 2026 blir både Fantilli och Kent Johnson förlängningsbara. Det finns alltså fortfarande pengar till Marner – men inte lika mycket som det först ser ut. Att skriva ett dyrt långtidskontrakt med honom kan äventyra lagets bredd. Och om Marner verkligen vill lämna en stor hockeymarknad – borde han då inte gå hela vägen och välja ett lag i solbältet? Columbus är i så fall bara ett halvt steg bort från Toronto.

Varför det passar: Utah och ägarna Ryan och Ashley Smith har tydligt deklarerat att de vill vinna direkt. Mammoth har samlat ihop en imponerande talangbank och sägs vara villiga att byta bort sitt fjärdeval i NHL-draften efter att ha klättrat till andraplatsen i lotteriet. Efter en säsong med 89 poäng är laget inte långt ifrån en slutspelsplats. Clayton Keller spelar på toppen av sin förmåga, unga forwards som Logan Cooley och Dylan Guenther har just börjat växa in i rollerna, Michail Sergatjov har etablerat sig som lagets försteback – och trots att topp fyra-backarna Sean Durzi och John Marino missade 52 respektive 47 matcher höll laget ändå jämna steg med konkurrenterna i Pacific Division. Att addera Mitch Marner till detta bygge skulle sannolikt lyfta Utah förbi flera rivaler i tabellen.

Varför det inte passar: Utah är fortfarande en ny marknad i NHL, arenan är under renovering och även om energin kring laget är positiv krävs ett visst mått av tillit för att skriva på ett sjuårskontrakt i det här skedet. Mammoth är definitivt på rätt väg – men precis som flera andra lag på listan skulle det sätta Marners tålamod på prov innan de på allvar kan utmana om Stanley Cup.

Varför det passar: Macklin Celebrini. Will Smith. Sam Dickinson, William Eklund. Jaroslav Askarov. Och snart ännu en talang från draftens topp två – kanske Matthew Schaefer eller Michael Misa. Sharks börjar verkligen bygga något spännande under general managern Mike Grier. De har gått från att vara ligans skämt till ett lag som faktiskt var underhållande att följa under stora delar av säsongen 2024/25. Det finns så mycket talang i systemet att laget mycket väl kan lyfta snabbare än väntat. Trots att Sharks varit NHL:s sämsta lag två år i rad ser de faktiskt mer lovande ut än exempelvis Chicago. San Jose har också en historia av att behålla sina stjärnor länge – det är en attraktiv marknad att spela i med sitt klimat, sin anonymitet och ett passionerat följe som verkligen sluter upp när laget är konkurrenskraftigt. Dessutom – Marners tidigare lagkamrat och mentor Patrick Marleau arbetar nu i organisationen, och skulle kunna spela en roll i att locka honom. Lönetaksutrymmet är inget problem – 14 miljoner till Marner vore inga bekymmer.

Varför det inte passar: Om vi bortser från frågan om Marner är villig att vänta flera år på att bli en contender igen – är Sharks ens redo att börja spendera än? De har varit så dåliga att Grier kanske föredrar att ligga lågt ytterligare ett år och sikta in sig på att värva stora namn först sommaren 2026 – exempelvis Jack Eichel.

Macklin Celebrini har skapat framtidstro i San Jose – kan det locka Mitch Marner till Kalifornien?

Foto: Bildbyrån/Imagn Images

9. Toronto Maple Leafs

Varför det passar: Visst – vi utgår från att Mitch Marner i princip är på väg bort, men man kan aldrig helt utesluta en sista gest från Maple Leafs eller att han själv ändrar sig. Det här är trots allt hans hemstad, där hans familj bor. Vi vet också att tränaren Craig Berube vill ha tillbaka honom – likaså bästa vännen Auston Matthews. Marner skulle inte vara den första kontraktslöse stjärnan som plötsligt ändrar sig och stannar, likt Steven Stamkos när han skrev nytt med Tampa Bay Lightning bara två dagar före marknaden öppnade 2016.

Varför det inte passar: Skälen har redan redovisats i början av artikeln. Toronto kan inte fortsätta göra samma sak varje år och förvänta sig ett annat resultat. Och Marner kanske behöver en emotionell nystart.