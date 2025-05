NHL-säsongen 2024/25 har innehållit flera positiva besked från spelare man befarade hade sina bästa dagar bakom sig. Här pekar Scott Maxwell ut de åtta spelare han anser ha tagit de största kliven efter en fjolårssäsong som var allt annat än positiv.

Filip Gustavsson, Andrej Vasilevskij och Pierre-Luc Dubois är tre av NHL:s mest förbättrade spelare under 2024/25. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten publicerades på DailyFaceoff.com tidigare i veckan och är översatt från engelska till svenska.

Det är mycket sällsynt att en spelare utvecklas och presterar på en jämn nivå hela karriären. Ofta ser man en generell uppgång i spelet tidigt i karriären, en topp, och sedan en långsam nedgång med åldern – men det betyder inte nödvändigtvis att utvecklingen sker i ett jämnt mönster från säsong till säsong. Oavsett om det handlar om omständigheter eller ren otur upplever spelare toppar och dalar genom hela karriären – ibland till och med i följd.

Säsongen 2024/25 innehöll sin beskärda del av spelare som studsade tillbaka efter svaga säsonger och hittade tillbaka till formen. Här går vi igenom åtta spelare som förbättrade sig mest mellan säsongerna 2023/24 och 2024/25. Fokus ligger inte enbart på poängproduktion (eller i målvakternas fall – hur mycket de hindrar mål), utan även på deras defensiva spel i vissa fall.

Vi kommer också bara titta på spelare som redan hade etablerat en nivå i NHL. Därför räknas inte genombrottssäsonger som Dylan Holloways, även om de kan ses som framsteg.

Pierre-Luc Dubois, Washington Capitals

Dubois var kanske den mest besvikna spelaren under säsongen 2023/24. Efter att ha begärt en trade från Winnipeg Jets hamnade han i Los Angeles Kings och skrev på ett jättekontrakt – åtta år med en cap hit på 8,5 miljoner dollar.

Hans tack till Kings? Den sämsta säsongen i karriären med bara 16 mål och 40 poäng på 82 matcher, samt endast ett mål på fem slutspelsmatcher. Dubois kontrakt beskrevs av många som det sämsta i ligan, och det var inte otänkbart att Kings skulle köpa ut honom. Istället hittade de en bytespartner i Washington Capitals i ett byte av ”skadade varor”, där Dubois byttes mot Darcy Kuemper, och Caps valde att chansa på honom.

Den chansen betalade sig. Dubois noterade karriärbästa i både assists (46) och poäng (66). Dessutom gjorde han sitt bästa defensiva jobb hittills med ett -0.147 i justerat plus/minus för förväntade insläppta mål i spel fem mot fem (RAPM xGA/60), samtidigt som han mötte motstånd av hög kvalitet (88:e percentilen).

Dubois har inte varit lika bra i slutspelet, med bara tre assists på nio matcher, och kontraktet är fortfarande inte lysande – men det är ett stort steg framåt jämfört med ett år tidigare. Capitals får hoppas att den här versionen av Dubois är den som stannar.

Cam Fowler, Anaheim Ducks/St. Louis Blues

Under sin 15-åriga NHL-karriär har Fowler varit en stabil back med 30–40 poäng per säsong, men defensivt har han mest varit medelmåttig – och den delen av spelet har försämrats med åldern, särskilt i takt med att Ducks blivit sämre.

Säsongen 2023/24 var särskilt tuff. Han kastades in i tuffa minuter i ett svagt Ducks och slutade med ett RAPM xGA/60 på 0.013. Han gjorde 39 poäng, men 18 kom i powerplay – vilket gjorde säsongen tämligen ”tom på näring”.

Det fortsatte svagt även i början av 2024–25. På 17 matcher i Ducks gjorde han bara fyra assists och hade ett katastrofalt defensivt RAPM xGA/60 på 0.255. Ett miljöombyte behövdes, och i december tradades han till St. Louis Blues.

Det blev en total vändning. Tillsammans med Colton Parayko, i fortsatt tuffa minuter, producerade Fowler sitt bästa defensiva resultat i karriären (-0.239 RAPM xGA/60) och gjorde 36 poäng på 51 matcher – bara åtta i powerplay. I slutspelet var han dessutom offensivt lysande med tio poäng på sju matcher. Det såg först ut som ett tveksamt drag av Blues, men värvningen visade sig bli ett genidrag.

Cam Fowler fick ett rejält lyft efter flytten från Anaheim till St. Louis. Foto: Ryan Sun-Imagn Images

Cody Glass, Pittsburgh Penguins/New Jersey Devils

Glass är kanske den mest oväntade spelaren på listan. På pappret ser det inte ut som att han förbättrade sig nämnvärt. 13 poäng på 41 matcher (0,32 ppg) med Nashville 2023/24, och 22 poäng på 65 matcher (0,34 ppg) med Pittsburgh och New Jersey 2024/25.

Men defensivt var förbättringen tydlig – och skälet till att han är med här. Han var bedrövlig i egen zon 2023/24 med ett RAPM xGA/60 på 0.193 (karriärsämsta). Året efter? -0.216 – karriärbästa. Även om han spelade mindre än andra på listan är det en klar förbättring. Glass sitter på utgående kontrakt efter säsongen, och om Devils lyckas behålla honom billigt har de en pålitlig centerspelare i de nedre kedjorna.

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Säsongen 2023/24 var en enorm besvikelse för Minnesota Wild, som missade slutspelet för bara andra gången sedan 2012, trots att många av deras bästa spelare fortfarande befinner sig i sina bästa år, särskilt Kirill Kaprizov. Filip Gustavsson spelade en betydande roll i detta, med en räddningsprocent på 89,9 samt 5-mot-5 räddade mål över förväntan på minus 17,31 – vilket både var sämst av alla målvakter den säsongen och det sämsta resultatet i hans karriär.

Under det sista året av det lönetakhelvete som utgörs av utköpsstraffen för Zach Parise och Ryan Suter behövde Wild att Gustavsson återfann formen säsongen 2024/25 om de ville ta sig tillbaka till slutspelet – och det var precis vad som hände. Under sin första säsong med arbetsbördan som förstemålvakt gjorde han en stark comeback med en räddningsprocent på 91,4, vilket var fjärde bäst bland målvakter som spelade minst 40 matcher, samt 5-mot-5 räddade mål över förväntan på 13,56. Han gjorde dessutom ett mål, även om det inte spelade någon större roll för att han skulle hamna på listan.

Och i slutspelet spelade han en nyckelroll när Wild skrämde Vegas Golden Knights, med en identisk räddningsprocent på 91,4 samt 5-mot-5 räddade mål över förväntan på 3,68. Eftersom detta placerar sig ungefär mitt emellan hans prestationer från 2022/23 och 2023/24 är det rimligt att säga att detta är vad Wild bör förvänta sig av honom i målet framöver.

Darcy Kuemper, Los Angeles Kings

För att visa hur väl ”bytet av skadade varor” fungerade för Kings och Capitals lyckades både Dubois och Kuemper få till säsonger där de återfann formen 2024/25. Efter att ha skrivit på för Washington 2022 hade Kuemper hamnat i onåd där, särskilt säsongen 2023/24 då han noterade en räddningsprocent på 89,0 och 5-mot-5 räddade mål över förväntan på minus 2,19, vilket till slut ledde till att han förlorade förstaspaden till Charlie Lindgren. Som ett resultat bytte Capitals bort Kuemper mot Dubois, och Los Angeles Kings valde att chansa på honom i ett desperat försök att hitta en förstemålvakt, i hopp om att han kunde återhämta sig.

Och inte nog med att Kuemper återfann formen – han gjorde sin bästa säsong i karriären med Kings. Under 2024/25 nådde han en räddningsprocent på 92,2 (den näst bästa bland målvakter som spelade 40 matcher), 5-mot-5 räddade mål över förväntan på 20,91 (sjunde bäst i ligan), och han blev en av tre målvakter som nominerades till Vezina Trophy. Han spelade en avgörande roll i att Kings såg ut som ett av ligans bättre lag – eller åtminstone som ett lag som äntligen kunde slå Edmonton Oilers i första rundan.

Så blev dock inte fallet, och Kuemper bar visst ansvar för deras tidiga sorti med en räddningsprocent på 88,9 (även om hans 5-mot-5 räddade mål över förväntan på 3,17 tyder på att mycket av ansvaret låg på Kings försvar och Oilers powerplay). Kuemper kommer troligtvis inte att göra om en sådan här säsong igen, men det är ändå säkert att säga att Kings åtminstone har en viss stabilitet mellan stolparna under de närmaste säsongerna – något de inte haft sedan Jonathan Quicks glansdagar.

Darcy Kuemper är en av finalisterna till Vezina Trophy 2024/25. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Jonas Siegenthaler, New Jersey Devils

New Jersey Devils gjorde ett smart drag när de värvade Siegenthaler för ett tredjerundeval 2021, då han sedan han kom till New Jersey har utvecklats från en rollspelare till en av ligans mest underskattade defensiva backar. Han visade sig vara ett utmärkt komplement till Dougie Hamilton under Devils återkomstsäsong 2022/23, då de hade ett av ligans bästa backpar.

Men precis som många andra spelare som arbetade med att ”förhindra mål” för Devils säsongen 2023/24, tog Siegenthaler ett rejält kliv bakåt. Han gick från att göra 21 poäng till endast nio, och defensivt var hans 0,088 i RAPM för förväntade insläppta mål per 60 minuter det enda tillfället i karriären som han slutade på en positiv nivå i den statistiken. Medan målvaktsspelet fick mest kritik för Devils svaga säsong var försvaret inte mycket bättre, och Siegenthaler var en del av det.

Lyckligtvis för New Jersey lyckades Siegenthaler återhämta sig 2024/25. Han stod visserligen fortfarande bara för nio poäng, men hans defensiva spel inte bara återgick till det normala – det förbättrades faktiskt. Istället för att spela med Hamilton bildade han ett av ligans bättre defensiva backpar tillsammans med Johnathan Kovacevic, och Siegenthaler avslutade säsongen med -0,292 i RAPM för förväntade insläppta mål per 60 minuter, samtidigt som han ställdes mot motstånd av den 82:a percentilen. Det var precis vad Devils behövde, och som ett resultat tog de sig tillbaka till slutspelet – även om skador gjorde att de åkte ut med ett jämmer.

Andrej Vasilevskij, Tampa Bay Lightning

Vasilevskij är kanske den enda spelaren på denna lista som hade en rimlig ursäkt för sin svaga säsong 2023/24. Han missade de två första månaderna av säsongen för att rehabilitera efter en ryggoperation han genomgick under försäsongen, och när han kom tillbaka såg han aldrig riktigt ut som sig själv. Det syntes i hans säsongsstatistik – hans räddningsprocent på 90,0 var första gången han föll under 91,0, och hans 5-mot-5 räddade mål över förväntan på minus 7,64 var det sämsta resultatet i hans karriär sedan 2016/17.

Vid 30 års ålder fanns det gott om oro kring Vasilevskijs framtid och om detta var början på en åldersrelaterad nedgång. Men han bevisade att alla tvivlare hade fel säsongen 2024/25, då han avslutade med en räddningsprocent på 92,1 och ett karriärbästa 5-mot-5 räddade mål över förväntan på 21,19. Som ett resultat blev han också finalist till Vezina Trophy.

Men precis som den andra Vezina-finalisten på listan, Kuemper, såg Vasilevskij en nedgång i sitt spel i slutspelet med en räddningsprocent på 87,2 och 5-mot-5 räddade mål över förväntan på minus 3,44. Oavsett spelade han en stor roll i att Tampa Bay Lightning såg ut som ett dominant lag igen, och det verkar som om han kan vara tillbaka på elitnivå för tillfället.

Andrej Vasiljevskij såg ut som sitt gamla jag mellan Tampa Bay Lightnings stolpar under 2024/25.

Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Tom Wilson, Washington Capitals

Vi sparar kanske den största förbättringen till sist med Wilson. Direkt efter att ha skrivit på en ifrågasatt sjuårsförlängning med ett lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar vid 29 års ålder sommaren 2023, svarade Wilson med endast 35 poäng på 74 matcher under säsongen 2023/24 – hans sämsta notering under en hel säsong sedan Washington Capitals vann Stanley Cup 2018. Det verkade onekligen som om laget skulle bli tvungna att betala för Wilsons tidigare prestationer med det nya kontraktet.

Men precis som sin kedjekamrat Dubois säsongen 2024–25 återfann Wilson inte bara formen – han tog ytterligare ett kliv och blev ännu bättre. Han satte personliga rekord i mål (33), assist (32) och poäng (65), och dessutom gjorde han en av sina bästa defensiva säsonger med -0,129 i RAPM för förväntade insläppta mål per 60 minuter. Han spelade en avgörande roll i att Capitals blev förstaseedade i Eastern Conference.

Och nu i slutspelet är han en av få Capitals-spelare vars spel inte har tappat fart, med sju poäng på nio matcher. Utöver det fortsätter hans unika powerforwardstil att skapa kaos i slutspelet, och det kan vara det som faktiskt gör honom värd sitt kontrakt.