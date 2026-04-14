LISTA: Alla svenskar som missar slutspel – och kan bli VM-aktuella

Vi vet nu vilka 16 NHL-lag som spelar slutspel. Därmed vet vi också vilka svenskar som missar slutspel – och därmed skulle kunna bli VM-aktuella.

Runt 45 svenskar missar slutspel.

Runt hälften av alla NHL-svenskar har spelat färdigt i NHL när den här veckan är slut. Sen går 16 NHL-klubbar på semester. Men för ett gäng spelare kommer säsongen fortsätta med landslagsspel. I år avgörs hockey-VM i Schweiz, där Sverige ska försöka ta revansch för några år av tuffa motgångar.

Med tanke på att 4-Nations och OS spelats i närtid är det tveksamt om Tre Kronor får ihop samma stjärntäta lag som man fått de senaste åren – men i den bästa av världar kan Sverige återigen ställa ett drömlag på benen. Det troliga är dock att det kanske snarare är spelare på nivån under de allra bästa som dyker upp i Schweiz.

Men här är i alla fall 45 mer eller mindre VM-aktuella NHL-svenskar.

Notera att vi här i första hand tittar på spelare som avslutade säsongen som ordinarie i NHL och inte kommer spela ett Calder Cup-slutspel.

Målvakter

Jacob Markström, New Jersey Devils

Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks

Dennis Hildeby, Toronto Maple Leafs

Kommentar: När det gäller målvaktspositionen är de flesta svenskarna faktiskt kvar i slutspelet. Vi kan dessutom räkna bort Jacob Markström från VM, då han är skadad och inte kommer spela säsongsavslutningen med Devils. Att de skulle godkänna ett VM-spel för den svenska OS-stjärnan får anses vara uteslutet.

Både Söderblom och Hildeby lär däremot vara aktuella för VM. Framför allt Söderblom. Hildeby skulle nämligen kunna skickas ner och spela AHL-hockey med Marlies, som är slutspelsklart. Söderblom var med i truppen redan ifjol men var då tredjemålvakt – nu skulle han kunna kliva in som potentiell förstemålvakt för Tre Kronor. Även om det ju ska sägas att det finns gott om svenska målvakter av hög klass även i Europa.

Söderblom kommer garanterat få frågan om VM-spel och är den mest troliga av dessa tre.

Någon kanske reagerar på att Marcus Högberg, som spelat en NHL-match denna säsong, inte är med. Detta beror på att hans AHL-lag är klart för slutspel.

Backar

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Rasmus Sandin, Washington Capitals

Timothy Liljegren, Washington Capitals

Philip Broberg, St. Louis Blues

Theo Lindstein, St. Louis Blues

Gustav Forsling, Florida Panthers

Simon Edvinsson, Detroit Red Wings

Axel Sandin-Pellikka, Detroit Red Wings

Albert Johansson, Detroit Red Wings

Adam Larsson, Seattle Kraken

John Klingberg, San Jose Sharks

Tom Willander, Vancouver Canucks

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Marcus Pettersson, Vancouver Canucks

Adam Wilsby, Nashville Predators

Elias Salomonsson, Winnipeg Jets

Adam Boqvist, New York Islanders

Kommentar: En majoritet av de svenska OS-backarna kommer få spela slutspel. Men Ekman-Larsson, Forsling och Broberg är uttagningsbara för VM. Här har jag dock ytterst svårt att se Gustav Forsling som speciellt aktuell. Han har spelat fler matcher än de flesta andra gjort i hockeyvärlden de fyra senaste åren. Slår vi ihop grundserie, slutspel och landslag har Forsling spelat svindlande 397 matcher på fyra säsonger. Efter att ha snittat 100 matcher om året förtjänar han att få vila nu.

Ekman-Larsson ställer ju nästan alltid upp i landslaget. Av de aktiva svenska NHL-spelarna har han gjort flest VM-matcher. Men vid 35 års ålder är frågan om kroppen orkar det, efter en säsong som redan innehållit OS-spel dessutom? ”OEL” vore dock en drömförstärkning och en potentiell kapten.

Philip Broberg är kanske den troligaste av dessa tre. Han skulle kunna gå in som backetta i det svenska VM-laget. Så bra är han numera. Den snart 25-årige backen har aldrig spelat VM. Vi får hoppas att suget finns nu.

Annars är det klart att Simon Edvinsson, Rasmus Sandin och Adam Larsson sticker ut som tre drömförstärkningar. Dessa tre var nog relativt nära OS-truppen. Edvinsson och Sandin var med även ifjol och Larsson brukar tacka ja till landslaget när tillfälle ges.

På den här listan finns också några ”pålägsskalvar” som Albert Johansson, Back-Elias Pettersson, Elias Salomonsson, Tom Willander och såklart Axel Sandin-Pellikka. Någon eller ett par av dessa lär få frågan om att spela VM. Framför allt Salomonsson, Wallinder och Sandin-Pellikka vore det kul att få se i VM. Wallinder var med i förlägret till VM redan för ett år sedan, innan han ens debuterat i NHL, och efter en ganska fin debutsäsong i Vancouver skulle han absolut kunna ta en VM-plats.

Kan vi räkna bort några spelare från denna lista? Nja, förutom Forsling vill jag nog inte utesluta någon helt. Även om vissa spelare, som Elias Pettersson, får räknas som rejäla långskott.

Forwards

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Calle Järnkrok, Toronto Maple Leafs

Mika Zibanejad, New York Rangers

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

Filip Forsberg, Nashville Predators

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Alexander Wennberg, San Jose Sharks

William Eklund, San Jose Sharks

Mikael Backlund, Calgary Flames

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Linus Karlsson, Vancouver Canucks

Liam Öhgren, Vancouver Canucks

Nils Höglander, Vancouver Canucks

André Burakovsky, Chicago Blackhawks

Anton Frondell, Chicago Blackhawks

Victor Olofsson, Calgary Flames

Simon Holmström, New York Islanders

Emil Heineman, New York Islanders

Jonatan Berggren, St. Louis Blues

Oskar Sundqvist, St. Louis Blues

Jesper Boqvist, Florida Panthers

Isac Lundeström, Columbus Blue Jackets

Gustav Nyquist, Winnipeg Jets

Isak Rosén, Winnipeg Jets

Kommentar: Hade det inte varit för att det varit OS, 4-Nations och hemma-VM i närtid, med en rapporterat ganska frostig relation mellan Sam Hallam och NHL-stjärnorna som en liten följd, hade Sverige återigen kunnat få ihop en drömuppställning på forwardsplats. Sveriges fyra bästa poänggörare bland forwards, samt fem av de sex främsta, missar nämligen slutspel. Det är bara Adrian Kempe som går till slutspel av de riktigt stora svenska forwardsstjärnorna. På listan ovan finns totalt sju spelare som var med i OS-truppen för två månader sedan.

Men av de som spelade OS ser jag inte riktigt vem som ska dyka upp och spela VM? Lucas Raymond, kanske?

Ja, mer eller mindre samtliga brukar tacka ja om frågan om kommer men nu är det väldigt speciella omständigheter efter två intensiva landslagssäsonger. Därför lär det, precis som på backsidan, i bästa fall snarare bli spelarna som precis missade OS-truppen som nu dyker upp och spelar VM. Då tänker jag på spelare som William Eklund (som haft otur både när det gäller JVM och Tre Kronor-spel tidigare), Emil Heineman (jättebra i VM ifjol), Simon Holmström (som ännu inte landslagdebuterat) och Mikael Backlund (som alltid är bra i landslagsdressen). Av dessa ser jag dock Backlund som ett långskott. Det känns tveksamt att han tackar ja efter att ha ratats från både 4-Nations och OS trots att han imponerat i Calgary plus gjort ett starkt VM.

Jag kan tänka mig att vi får se spelare som Linus Karlsson, Nils Höglander, Jonatan Berggren och Isac Lundeström i VM. spelare som är etablerade i NHL men som i normalfall inte får stora roller i ett VM-lag. Men det kan man få i år. Det viktigaste är dock att Anton Frondell dyker upp. Han skulle på egen hand höja VM-pulsen med många procent nu när vi inte lär få se så många andra stora namn.

Ser vi till vilka spelare som missar slutspel lär Sverige i sämsta fall i alla fall få ihop ett hyfsat lag även i denna turnering. Och i allra bästa fall får man ett på pappret riktigt starkt lag även i år.