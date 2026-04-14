Seger igen för Rögle – leder med 3-1

Rögle vann med 4–1 mot Växjö

Rögle har övertaget mot Växjö i SM-semifinalen, efter seger hemma med 4–1 (3–0, 1–0, 0–1). Rögle har greppet om matchserien med 3-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till SM-final.

Rögle–Växjö – mål för mål

Rögle stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 1.16 i mitten av perioden.

Efter 7.54 i andra perioden nätade Mattias Göransson framspelad av Leon Bristedt och Linus Sjödin och gjorde 4–0.

14.12 in i tredje perioden satte Reid Gardiner pucken på pass av Felix Robert och Joel Persson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Växjö.

Lagen möts igen på torsdag 19.00.

SM-semifinalen

Första perioden: 1–0 (8.57) Felix Nilsson (Josh Dickinson, Fredrik Olofsson), 2–0 (9.51) Karson Kuhlman (Josh Dickinson), 3–0 (10.13) Linus Sandin (Filip Johansson).

Andra perioden: 4–0 (27.54) Mattias Göransson (Leon Bristedt, Linus Sjödin).

Tredje perioden: 4–1 (54.12) Reid Gardiner (Felix Robert, Joel Persson).

Ställning i serien: Rögle–Växjö 3–1

Nästa match:

16 april, 19.00, Växjö–Rögle