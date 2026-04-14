Uppges få debutera i Tre Kronor – Frondell svarar nu

Aftonbladet rapporterade under tisdagsmorgonen att Ivar Stenberg och Anton Frondell kommer att debutera i Tre Kronor under Beijer Hockey Games.

Nu svarar Anton Frondell för första gången på uppgifterna

– Jag vet inte om jag kommer att spela, det får vi se, säger han till media enligt Sun Times.

Anton Frondell i spel för Chicago. Foto: Bildbyrån

Anton Frondell och Ivar Stenberg var nyckelspelarna bakom det efterlängtade svenska JVM-guldet i vintras. Dessutom har de gjort varsin succésäsong i SHL för Djurgården respektive Frölunda.

På tisdagen uppgav Aftonbladet att båda kommer att tas ut till Tre Kronor och debutera under Beijer Hockey Games. Därmed kan Anton Frondell få chansen att visa upp sig inför VM senare i vår.

Efter att ha debuterat i NHL och gjort stor succé – med nio poäng på elva matcher, kommenterar nu 18-åringen för första gången uppgifterna.

– Jag vet inte om jag kommer att spela, det får vi se, säger han till media enligt Sun Times.

Därmed får vi vänta på klarare besked än så kring eventuellt VM-spel för Chicago Blackhawks-löftet.