Känslosamma comebacken: ”Väldigt svårt att hålla ihop det”

I natt var Linus Ullmark tillbaka i Ottawa Senators efter ett personligt uppehåll. Då storspelade svensken och fick en känslosam hyllning efter matchen.

— Mot slutet, och även under laguppställningen, var det väldigt svårt att hålla ihop det, sa målvakten efter matchen.

Linus Ullmark var tillbaka i Ottawa Senators i natt.

Foto: David Kirouac-Imagn Images.

Efter jul tog Linus Ullmark ett uppehåll från NHL och Ottawa av personliga anledningar. Under pausen stormade det också kring svensken då det började spridas illasinnade rykten om honom på sociala medier. Något både han själv och klubben gick ut och fördömde.

I natt var svensken tillbaka på isen för första gången sedan pausen.

Då klev han också fram med en stark match och räddade 26 av 27 skott när Ottawa vann över New Jersey Devils. 32-åringen blev också utsedd till matchens bästa spelare. Efter slutsignalen fick han då också motta hyllningar från publiken som gav honom en stående ovation.

— Det kändes som att jag kom tillbaka från pensionen. Mot slutet, och även under laguppställningen, var det väldigt svårt att hålla ihop det – och jag ville egentligen inte heller hålla ihop det. Det är något jag har jobbat med, att låta känslorna få komma lite mer. Det är inget dåligt med det. Så jag var väldigt glad över att vi dessutom fick med oss en seger i dag, sa Linus Ullmark efter matchen.

Målskyttarna för Ottawa var Brady Tkachuk, Dylan Cozens, Tim Stützle och Shane Pinto. För Devils var det Timo Meier som gjorde målet.

