Linus Ullmark är tillbaka på riktigt efter sin paus från hockeyn. När Ottawa Senators möter New Jersey Devils natten till söndag vaktar svensken buren för första gången sedan 28 december.

Linus Ullmark är tillbaka på riktigt i NHL, efter sin paus från hockeyn. Foto: Bildbyrån (montage).

35 dagar har passerat sedan Linus Ullmark senast ställde upp på isen i NHL. Men nu är det äntligen dags.

Efter att svensken, runt årskiftet, tagit tjänstledigt från Ottawa Senators, av personliga skäl, kommer glädjande rapporter från Sportsnets Alex Adams. 32-åringen från Lugnvik har tidigare varit med i matchtruppen, när han långsamt integrerats i laget igen, men väntas nu ställa upp som den startande målvakten i mötet med New Jersey Devils.

Nedsläpp sker 01.00 natten till söndag, svensk tid, och Ullmark gör sin 29:e match för säsongen.

Ullmark om ryktena: ”Vad i h-vete är det för fel på folk”

Under svenske målvaktens tid borta från hockeyn började det spridas en hel del rykten. Något som han själv gick ut och slog ner i en känslosam intervju om anledningen till frånvaron.

– Ryktena som skrevs om mig och min familj började en dag efter att jag tog tjänstledigt. Folk undrar varför hockeyspelare, professionella idrottare, inte pratar. Varför vi inte visar några känslor, varför mental hälsa hos män och kvinnor är ett stigma. Det tog dem mindre än 24 timmar innan de försökte hitta anledningar till varför jag är borta. Säga att jag är en ”homewrecker”, en person som ingen gillar i laget och jag kan inte försvara mig själv. Jag visste inte om det här innan dagar senare, sade Linus Ullmark till TSN.

— Det suger för jag har en familj. Jag har en fru och barn. Jag får textmeddelanden som undrar om vi är okej, ”ja, hurså”. Och sen berättar de om ryktena och man tänker vad i h-vete är det för fel på folk.

Den tidigare MoDo-målvakten är inne på sin 11:e säsong i NHL.

Source: Linus Ullmark @ Elite Prospects