Hjärtskärande slutet – efter Ullmarks storspel

Ett bortdömt mål, en räddad straff – och ett hjärtskärande slut i andra övertidsperioden. Linus Ullmark och Ottawa Senators föll tungt i det andra Stanley Cup-mötet med Carolina Hurricanes. Jordan Martinook avgjorde tillställningen efter nästan 94 minuters spel – och ger Carolina 2–0 i matcher efter nattens 3–2-seger.

Jordan Martinook fick sista jublet – i en match där Linus Ullmark storspelade för Ottawa Senators.

Carolina Hurricanes kontrollerade det första mötet i serien mot Ottawa Senators och vann med 2–0 i helgens slutspelspremiär.

I nattens returmöte blev det betydligt mer av en nagelbitare. Dels lyckades Senators, med Linus Ullmark mellan stolparna, hämta upp ett 0–2-underläge till 2–2 i den andra perioden, dels bjöd förlängningen på en hel del drama.

I centrum för det dramat: gnuggaren Jordan Martinook.

Den 33-årige kanadensaren fick nämligen chansen att avgöra matchen med ett straffslag i förlängningen. Detta sedan Mark Jankowski först hade sett ut att avgöra matchen till Hurricanes fördel. Hans 3–2-mål dömdes dock bort för offside – men detta till trots tilldelades Martinook straffen eftersom han hade blivit hakad av Warren Foegele vid ett friläge alldeles innan. NHL:s regelbok säger att en straff fortfarande kan utdömas efter ett bortdömt mål så länge händelsen som orsakat straffen sker innan regelbrottet som får målet bortdömt.

Linus Ullmark vann dock duellen mot Martinook och räddade straffen.

Jordan Martinook övertidshjälte i den andra övertidsperioden

Trots det fick Carolina-veteranen sista ordet. 13.53 in i den andra förlängningsperioden gav han hemmalaget 2–0 i matcher inför en euforisk hemmapublik i Lenovo Center. På passning från Nikolaj Ehlers sköt han ett snabbt handledsskott i slottet som en skymd Ullmark inte kunde stoppa.

Den svenske målvakten stod annars för en storstilad insats med 43 räddningar på 46 skott, varav en kritisk med 22 sekunder kvar av tredje perioden då Jordan Staal hade en utmärkt möjlighet att avgöra matchen.

Danske målvakten Frederik Andersen stod också för en stark insats. Efter att ha hållit nollan i första mötet räddade Carolinas burväktare nu 36 skott.

Serien flyttar nu till den kanadensiska huvudstaden, där match tre spelas natten mot fredag. Efter de två förlusterna i Raleigh är det en måste-match för Senators.

Carolina – Ottawa 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 1–0)

Carolina: Logan Stankoven (2), Sebastian Aho (1), Jordan Martinook (1).

Ottawa: Drake Batherson (1), Dylan Cozens (1).

Carolina leder serien med 2–0 i matcher.