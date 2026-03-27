Efter en skakig höst och en paus för mental hälsa har Linus Ullmark rest sig. Nu bär den svenske målvakten Ottawa Senators i jakten på en slutspelsplats – och formen pekar spikrakt uppåt.

– Det förvånar oss inte, säger coachen Travis Green om Ullmarks storspel till Sportsnet.

Linus Ullmark har hittat formen i precis rätt läge för Ottawa Senators. Foto: Marc DesRosiers-IMAGN Images

Det har varit en säsong av kontraster för Linus Ullmark. Under långa perioder har Ottawa Senators varit laget som räddat sina målvakter. Men när det nu gäller som mest har rollerna bytts.

I veckans två viktigaste matcher var det Ullmark som bar Senators.

Trots en 4–3-förlust efter straffar mot Pittsburgh Penguins var det svensken som såg till att Ottawa ens fick med sig en poäng. Matchbilden talade sitt tydliga språk – Penguins kunde ha avgjort långt tidigare.

– Linus gav oss den där poängen i kväll. Han var helt otrolig och gjorde avgörande räddningar vid rätt tillfällen, säger lagkaptenen Brady Tkachuk till Sportsnet.

Siffrorna understryker insatsen. I den andra perioden stoppade Ullmark samtliga tolv högkvalitativa målchanser från Pittsburgh. Totalt landade han på 35 räddningar och ett klart positivt värde i den avancerade statistiken.

– Det förvånar oss inte. Han är en bra målvakt. Ibland behöver laget att målvakten kliver fram – och det gjorde han verkligen, säger tränaren Travis Green.

En tydlig vändning för Linus Ullmark

Bara några dagar tidigare stal Ullmark en seger i Detroit med 32 räddningar. Och det är just ordet “stal” som allt oftare används.

Efter en tung start på säsongen – där både form och självförtroende svajade – har svensken gradvis hittat tillbaka. Sedan början av december har han bara två förluster under ordinarie tid på 20 matcher.

Än mer anmärkningsvärt är utvecklingen efter hans personliga paus tidigare under säsongen. Sedan comebacken har Ullmark radat upp starka prestationer och etablerat sig som en matchvinnare igen.

Det fanns tvivel. Kunde han verkligen studsa tillbaka till sin tidigare toppnivå?

Svaret börjar bli tydligt.

Ottawas general manager Steve Staios valde att inte plocka in någon ny målvakt vid trade deadline – trots trycket utifrån. I stället visade han förtroende för Ullmark, som klubben investerat stort i.

Det beslutet ser nu ut att betala sig.

Trots den stigande formen är Ullmark långt ifrån nöjd. Efter strafförlusten mot Pittsburgh var han hård mot sig själv.

– Som målvakt kan du känna dig bäst i världen. Och sedan släpper du in två mål i straffläggningen och känner dig sämst, säger han till Sportsnet.

Linus Ullmark och Brady Tkachuk har fått jubla allt oftare sista tiden. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Skador på nyckelspelarna ökar pressen

Samtidigt som Ullmarks formkurva pekar uppåt, växer utmaningarna runt honom. Ottawa dras med omfattande skador på backsidan. Nyckelspelare som Thomas Chabot är borta i upp till åtta veckor, och även Jake Sanderson saknas – åtminstone tillfälligt.

Det innebär att Ullmark kommer behöva fortsätta storspela.

– Det såg lite slarvigt ut där ute. Vi har fem backar skadade, vi försöker lösa det, konstaterar Green.

Ljuspunkten är att Sanderson är nära comeback, vilket kan stabilisera defensiven. Men tills dess ligger ett tungt ansvar på sista utposten.

Avgörande veckor väntar för Ottawa Senators

Ottawa har ett tufft spelschema framför sig, med matcher mot topplag som Tampa Bay och Florida. Samtidigt är avståndet till slutspel minimalt – bara en poäng skiljer.

Allt pekar mot att säsongen kommer avgöras av en faktor: Linus Ullmark.

Den gamla sanningen inom hockeyn gäller fortfarande – du är bara så bra som din målvakt.

Och just nu är Senators målvakt riktigt, riktigt bra.

