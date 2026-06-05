MJÖRNBERG: Rivalbytet som sällan funkar i båda riktningarna

Halmstad Hammers brukar vara väldigt lyckade med värvningar av spelare med koppling till Troja-Ljungby, men i motsatt riktning blir det sällan lika bra. Nu ska ex-allsvenskarna försöka bryta den trenden.

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Under dagen meddelade Troja-Ljungby den illa bevarade hemligheten att klubben värvar spetsforwarden Viktor Bernhardtz från rivalen Halmstad Hammers. Den andra värvningen från klubben på kort tid efter att man också knutit till sig backen Elias Dynell.



Det kan tyckas fullt logiskt att ex-allsvenskarna vill plocka skickliga spelare från vad som praktiskt taget kan kallas för en grannklubb som står aningen lite lägre ner i hierarkin. Men det finns faktiskt en twist på det där.



Att Halmstad ofta lyckas väldigt bra med spelare som hämtas från Troja-Ljungby är ett faktum. Vi kan börja från Valter Johansson som gjorde det utmärkt i Hammers som säsongslån från Troja i vintras och blicka bakåt. Där finns spelare som Albin Blomberg, William Gustavsson, Tom Johansson och inte minst Lukas Sjöblom (KHK-forwarden som Halmstad försökte få tillbaka under våren, men förlorade dragkampen till just Troja). Spelare som ofta haft svårt att färga i Ljungby, skickats ut och gått en ny vår till mötes i Halmstad.



Men på andra hållet? Inte alls lika bra!