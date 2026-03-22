Svensk succé – mitt i fiaskosäsongen: ”Försöker se varje match som en Game 7”

Linus Karlsson har försökt spela varje NHL-match som om det var hans sista. I ett Vancouver Canucks som rasat i tabellen har svensken blivit en av få ljusglimtar – och tagit stora steg i sin kamp för att etablera sig i NHL.

Medan Vancouver Canucks säsong har gått i moll har Linus Karlsson gjort allt för att ta vara på sin chans. För den 26-årige svensken har varje match varit avgörande – som en ständigt Game 7.

När Karlsson klev in i träningslägret i höstas var framtiden oviss. Han saknade kontrakt bortom säsongen och riskerade att fastna mellan NHL och AHL. I stället har han tagit en plats – och hållit fast vid den.

– Jag försöker se varje match som en Game 7, säger Karlsson till Sportsnet.

– Jag försöker hålla mig kvar i laguppställningen. Det är egentligen min tanke inför varje match: gör allt du kan för att stanna kvar. Jag känner kanske att jag har lite längre förtroende nu, men det är fortfarande min inställning – att tänka som om det vore en Game 7.

Samtidigt som Canucks har rasat mot botten av NHL-tabellen har forwarden fortsatt att leverera. Med 13 mål och 30 poäng är han en av lagets mest produktiva spelare – trots begränsad istid.

#Canucks Linus Karlsson scored his 13th goal and registered his 30th point in 65 games last night. Among #NHL forwards logging fewer than 12 minutes a night, he is the runaway scoring leader pic.twitter.com/VFYuiHg14b — Jeff Paterson (@patersonjeff) March 20, 2026

Karlssons spelstil sticker inte ut vid första anblick. Han är ingen sprinter, men desto starkare i närkamperna. Längs sargerna och framför mål gör han jobbet som många undviker – och det är där utdelningen har kommit.

Avancerad statistik visar också hans betydelse. Karlsson toppar laget i puckinnehav vid spel fem mot fem och ligger högt i skapade målchanser, trots att laget som helhet haft stora problem.

Linus Karlsson skrev nytt tvåårskontrakt med Vancouver Canucks

Belöningen kom i januari när han skrev på ett tvåårskontrakt. Därefter följde en måltorka, men efter ett välbehövligt uppehåll har formen vänt igen, med sex poäng på de åtta senaste matcherna.

– Grejen med de matcherna (när jag inte gjorde mål) var att jag kände att jag spelade ganska bra, säger Linus Karlsson.

– Visst kan man tänka: ”Jag har inte gjort mål på ett tag.” Men ärligt talat tyckte jag att jag spelade bra. Och när jag känner att jag spelar bra och skapar chanser vet jag att pucken till slut kommer att gå in igen. Jag har ett ganska stort självförtroende på det sättet. Om jag inte gör mål är det ingen stor grej för mig. Jag försöker hitta andra sätt att bidra. Jag vill vara en bra tvåvägsforward, stark med pucken. Jag behöver inte alltid göra mål – jag försöker bara hjälpa laget att vinna.

Vägen till NHL har varit lång. Efter succé i Skellefteå och en stark tid i AHL, där han var med och vann Calder Cup med Abbotsford Canucks i fjol, har Karlsson steg för steg byggt sitt spel.

Nu återstår nästa utmaning: att ta klivet upp i en större roll.

– Man vet aldrig innan säsongen vilken roll man får, och jag försökte bara ta det dag för dag, jobba hårt varje dag och ta en plats i laget. Och självklart spelar man alltid för ett nytt kontrakt. Alla spelare med utgående kontrakt gör det. Jag är lyckligt lottad som fick skriva på ett tvåårskontrakt här. Jag älskar att spela här. Självklart är jag nöjd med min egen säsong, men alla vill vinna – och det är något vi måste ta med oss till nästa år.

I ett Vancouver i ombyggnad finns möjligheten. Och när laget väl spelar matcher som verkligen gäller – då talar mycket för att Linus Karlsson är en del av dem.

