Linus Karlsson belönas med ett nytt NHL-kontrakt av Vancouver Canucks.

I natt skrev svensken på ett nytt tvåårskontrakt värt 41 miljoner kronor – och firade med att bli målskytt i nattens strafförlust mot Seattle.

– Linus har tagit flera stora steg sedan han kom till vår organisation, säger general managern Patrik Allvin.

Linus Karlsson firade sitt nya NHL-kontrakt genom att bli målskytt mot Seattle.

Foto: Ethan Cairns/AP/Alamy

Under natten till lördag, svensk tid, meddelade Vancouver Canucks att lagets svenske forward Linus Karlsson och klubben enats om ett nytt avtal.

Svensken har skrivit på ett tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 2,25 miljoner dollar, vilket gör kontraktet värt strax över 41 miljoner kronor. Det är nära en tredubbling av lönetaksträffen från hans nuvarande avtal, som har en lönetaksträff på ligans minimilön 775 000 dollar.

– Linus har tagit flera stora steg sedan han kom till vår organisation. Han har arbetat hårt med sitt spel och vi har varit imponerade av hans utveckling både på och utanför isen. Som en ledare förra året i vårt Calder Cup-mästarlag i Abbotsford använde Linus det momentumet och den erfarenheten för att befästa en plats i Vancouver den här säsongen. Vi ser fram emot att hjälpa honom att fortsätta utvecklas framöver, säger general managern Patrik Allvin till klubbens hemsida.

Firade kontraktet med nytt mål

Den här säsongen har Karlsson tagit en ordinarie plats i Vancouver, där han producerat 17 poäng på 37 matcher för Canucks. I natt firade 26-åringen sitt nya NHL-kontrakt genom att skjuta sitt tionde mål för säsongen, då han ordnade 3–3-målet i den tredje periodens i nattens möte med Seattle Kraken.

Målet tog matchen vidare till förlängning och sedermera straffar, där Seattle i slutändan drog det längsta strået sedan både Elias Pettersson och Liam Öhgren missat varsin straff för Canucks.

Vancouver Canucks – Seattle Kraken 3–4 e. str

Vancouver: Kiefer Sherwood (17), Jake DeBrusk (10), Linus Karlsson (10).

Seattle: Cale Fleury (1), Chandler Stephenson (11), Ben Meyers (3).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.