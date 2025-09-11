NHL-klubbarnas rookieläger startar i dagarna. Här listar hockeysverige.se alla 38 svenskar som deltar på camperna.

Joel Nyström, Mattias Hävelid, Axel Sandin Pellikka, Jonathan Lekkerimäki och David Edstrom inleder sin jakt på NHL-platser i dagarna. Foto: Bildbyrån

SHL-säsongen smyger i gång i helgen. På andra sidan Atlanten börjar NHL-klubbarna också göra sig redo för nedsläpp. Först och främst i de rookieturneringar som kommer att spelas närmaste veckan innan de officiella träningslägren startar.

Hockeysverige.se listar här alla 38 svenska spelare som deltar på NHL-lagens rookieläger, men även de icke-svenska spelare som har ett förflutet i våra ligor.

Listan baseras på de officiella listor som NHL-klubbarna presenterat. Med reservation för sena ändringar.

Anaheim Ducks

–



Sverigebekanting:

Stian Solberg, b

Darels Uljanskis, b

Boston Bruins

Loke Johansson, b

Sverigebekanting:

Dans Locmelis, fw

Buffalo Sabres

Melvin Novotny, fw

Noah Östlund, fw

Isak Rosén, fw

Anton Wahlberg, fw



Sverigebekanting:

Topias Leinonen, mv

Melvin Novotny får visa upp sig i Buffalo. Foto: Ronnie Rönnkvist

Calgary Flames

Axel Hurtig, b

Carolina Hurricanes

Joel Nyström, b

Filip Ekberg, fw

Felix Unger Sörum, fw

Sverigebekanting:

Dominik Badinka, b

Chicago Blackhawks

–

Colorado Avalanche

Isak Posch, mv

Linus Funck, b

Linus Funck har lämnat Luleå för att spela för London Knights i OHL.

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN

Columbus Blue Jackets

–

Dallas Stars

–

Detroit Red Wings

Axel Sandin Pellikka, b

Carl-Otto Magnusson, b (try-out)

Sverigebekanting:

Michael Brandsegg-Nygård, fw

Edmonton Oilers

Samuel Jonsson, mv

Det finns stora förväntningar på Samuel Jonsson i Edmonton. Foto: Bildbyrån

Florida Panthers

Ludvig Jansson, b

Anton Lundmark, fw

Sverigebekanting:

Sandis Vilmanis, fw

Los Angeles Kings

–

Minnesota Wild

–

Montréal Canadiens

Adam Engström, b

Sverigebekantingar:

Oliver Kapanen, fw

Carlos Händel, b

Nashville Predators

David Edstrom, fw

David Edstrom landade i Nashville Predators organisation – efter att ha trejdats av både Vegas och San Jose. Foto: Ronnie Rönnkvist

New Jersey Devils

–

New York Islanders

Calle Odelius, b

Sverigebekanting:

Henrik Tikkanen, mv

New York Rangers

Hugo Ollas, mv

Ottawa Senators

Gabriel Eliasson, b

Oskar Pettersson, fw

Gabriel Eliasson draftades i andra rundan av Ottawa i fjol. Foto: Uffe Bodin

Philadelphia Flyers

–

Pittsburgh Penguins

–

San Jose Sharks

Mattias Hävelid, b

Filip Bystedt, fw

Seattle Kraken

Victor Östman, mv

Sverigebekanting:

Oscar Fisker-Mølgaard, fw

Stockholmaren Victor Östman spelade i ECHL, AHL – och NHL under förra säsongen. Foto: Alamy

St. Louis Blues

Theo Lindstein, b

Otto Stenberg, fw

Simon Robertsson, fw

Sverigebekantingar:

Dalibor Dvorsky, fw

Jakub Stancl, fw

Tampa Bay Lightning

–

Toronto Maple Leafs

–

Utah Mammoth

Noel Nordh, fw

Sverigebekanting:

Ludvig Lafton, b

Vancouver Canucks

Elias Pettersson, b

Tom Willander, b

Jonathan Lekkerimäki, fw

Vilmer Alriksson, fw

Tom Willander väntas få NHL-debutera den här säsongen. Foto: Bildbyrån

Vegas Golden Knights

Carl Lindbom, mv

Washington Capitals

Ludwig Persson, fw

Alexander Suzdalev, fw

Winnipeg Jets

Elias Salomonsson, b

Fabian Wagner, fw

Elias Salomonsson fick nöja sig med försäsongsmatcher i Winnipeg i fjol – blir det NHL-debut den här säsongen?

Foto: John Woods/AP/Alamy









