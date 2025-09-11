Lista: Alla svenskar på NHL-klubbarnas rookieläger
NHL-klubbarnas rookieläger startar i dagarna. Här listar hockeysverige.se alla 38 svenskar som deltar på camperna.
SHL-säsongen smyger i gång i helgen. På andra sidan Atlanten börjar NHL-klubbarna också göra sig redo för nedsläpp. Först och främst i de rookieturneringar som kommer att spelas närmaste veckan innan de officiella träningslägren startar.
Hockeysverige.se listar här alla 38 svenska spelare som deltar på NHL-lagens rookieläger, men även de icke-svenska spelare som har ett förflutet i våra ligor.
Listan baseras på de officiella listor som NHL-klubbarna presenterat. Med reservation för sena ändringar.
Anaheim Ducks
–
Sverigebekanting:
Stian Solberg, b
Darels Uljanskis, b
Boston Bruins
Sverigebekanting:
Dans Locmelis, fw
Buffalo Sabres
Melvin Novotny, fw
Noah Östlund, fw
Isak Rosén, fw
Anton Wahlberg, fw
Sverigebekanting:
Topias Leinonen, mv
Calgary Flames
Axel Hurtig, b
Carolina Hurricanes
Joel Nyström, b
Filip Ekberg, fw
Felix Unger Sörum, fw
Sverigebekanting:
Dominik Badinka, b
Chicago Blackhawks
–
Colorado Avalanche
Isak Posch, mv
Linus Funck, b
Columbus Blue Jackets
–
Dallas Stars
–
Detroit Red Wings
Axel Sandin Pellikka, b
Carl-Otto Magnusson, b (try-out)
Sverigebekanting:
Michael Brandsegg-Nygård, fw
Edmonton Oilers
Samuel Jonsson, mv
Florida Panthers
Ludvig Jansson, b
Anton Lundmark, fw
Sverigebekanting:
Sandis Vilmanis, fw
Los Angeles Kings
–
Minnesota Wild
–
Montréal Canadiens
Sverigebekantingar:
Oliver Kapanen, fw
Carlos Händel, b
Nashville Predators
David Edstrom, fw
New Jersey Devils
–
New York Islanders
Sverigebekanting:
Henrik Tikkanen, mv
New York Rangers
Hugo Ollas, mv
Ottawa Senators
Gabriel Eliasson, b
Oskar Pettersson, fw
Philadelphia Flyers
–
Pittsburgh Penguins
–
San Jose Sharks
Mattias Hävelid, b
Filip Bystedt, fw
Seattle Kraken
Victor Östman, mv
Sverigebekanting:
St. Louis Blues
Theo Lindstein, b
Otto Stenberg, fw
Simon Robertsson, fw
Sverigebekantingar:
Dalibor Dvorsky, fw
Jakub Stancl, fw
Tampa Bay Lightning
–
Toronto Maple Leafs
–
Utah Mammoth
Noel Nordh, fw
Sverigebekanting:
Ludvig Lafton, b
Vancouver Canucks
Elias Pettersson, b
Tom Willander, b
Jonathan Lekkerimäki, fw
Vilmer Alriksson, fw
Vegas Golden Knights
Carl Lindbom, mv
Washington Capitals
Ludwig Persson, fw
Alexander Suzdalev, fw
Winnipeg Jets
Elias Salomonsson, b
Fabian Wagner, fw
